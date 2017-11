Vermischtes Hahnbach

03.11.2017

Sie sind immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Dafür gab es viel Applaus für die Hahnbacher Feuerwehrleute. Beim Kameradschaftsabend ragte die Ernennung von Josef Rauch zum Ehrenmitglied heraus.

Viele Abzeichen

Große Verdienste

Ehrungen Treue Vereinsmitglieder



50 Jahre: Franz Iberer



40 Jahre: Peter Iberer, Oswald Meier, Ottmar Neidl, Richard Schuster und Alfons Wild



25 Jahre: Peter Dechant, Markus Graf, Stefan Pöhlmann, Hubert Rauch und Alfred Wirth



Langjährige Aktive



40 Jahre: Richard Schuster



20 Jahre: Wolfgang Gebert



10 Jahre: Benedikt Bauer, Katharina Schmidt und Markus Weber



aus Altersgründen verabschiedet: Josef Kustner, Herbert Straubinger und Josef Winkler (ibj)

Der Veranstaltung mit Ehrungen und Beförderungen ging ein von Pfarrer Christian Schulz zelebrierter Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder voraus - acht uniformierte Ministranten assistierten dabei.Vorsitzende Marion Bäumler freute sich, dass am Kameradschaftsabend neben vielen Ehrengästen auch die Verantwortlichen der Nachbarwehren Adlholz, Kötzersricht und Süß teilnahmen. Nach einem Abendessen im Gerätehaus wurden unter großem Beifall der Anwesenden fünf Neumitglieder in die Wehr aufgenommen.Besondere Bedeutung wird im Feuerwehrdienst den Leistungsabzeichen beigemessen. Im Bereich Wasser absolvierten die Prüfung der Stufe 1 (Bronze): Michael Rauch; Stufe 2 (Silber): Markus Siegert; Stufe 3 (Gold): Christian Klier, Sebastian Mattner und Marius Wawersig; Stufe 4 (Gold-Blau): Maximilian Rauch, Daniel Schwager und Martin Winkler; Stufe 5 (Gold-Grün): Tobias Emmel und Simon Trösch.Für die Prüfung in technischer Hilfeleistung erhielten das Abzeichen der Stufe 1 (Bronze): Jürgen Klober, Konrad Maier, Christopher Richter und Georg Wiesneth; Stufe 2 (Silber): Verena Gebert; Stufe 3 (Gold): Christian Klier, Sebastian Schötz und Marius Wawersig; Stufe 4 (Gold-Blau): Philipp Gebert; Stufe 5 (Gold-Grün): Martin Winkler; Stufe 6 (Gold-Rot): Simon Trösch.Das Abzeichen für den Wissenstest erhielten in der Stufe 1 Maximilian Neiswirth sowie in der Stufe 2 Dominik Bönisch, Sandro Flügel, Nico Schwager und Lea Spitzenberger.Am Oberpfalz-Cup nahmen mit Erfolg teil: Torsten Bäumler, Tobias Emmel, Philipp Gebert, Stefan Gericke, Michael Iberer, Christian Klier, Lorenz Meier, Richard Schuster, Christof Trösch und Michael Wiesnet. 32 Aktive beteiligten sich an auswärtigen Fortbildungsveranstaltungen.Beförderungen wurden ausgesprochen: Feuerwehrmann/-frau: Konrad Maier, Michael Rauch, Nina Birzer, Luisa Endisch und Hanna Novak; Oberfeuerwehrmann: Jürgen Klober und Marius Wawersig; Hauptfeuerwehrmann: Simon Trösch. Kommandant Michael Iberer wurde für seinen Einsatz und seine umfangreiche feuerwehrspezifische Ausbildung von 3. Bürgermeisterin Evi Höllerer zum Brandmeister befördert.Höhepunkt des Abends war die Ernennung von Josef Rauch zum Ehrenmitglied. Über Jahrzehnte vertrat er als Vertrauensmann im Vorstand die Interessen der aktiven und fördernden Mitglieder. Bei allen Festlichkeiten übernahm er insbesondere im Verpflegungsbereich an vorderster Stelle Verantwortung. Als vorbildlich wurde seine Einsatzbereitschaft herausgestellt.Kreisbrandinspektor Christof Strobl würdigte das Engagement der Feuerwehrleute und die Unterstützung durch ihre Angehörigen. Ohne den ehrenamtlichen Aufwand wären die unterschiedlichen Einsatzbereiche nicht zu bewältigen. Besonders lobte er für die gute Zusammenarbeit der Gemeindewehren untereinander. 3. Bürgermeisterin Evi Höllerer und Diakon Dieter Gerstacker bedankten sich für die großen Anstrengungen und die Hilfsbereitschaft der Aktiven zum Wohle und zur Sicherheit der Allgemeinheit sowie für die Unterstützung von Aktivitäten.