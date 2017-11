Vermischtes Hahnbach

13.11.2017

2

13.11.2017

Geschickt und erfolgreich organisiert hatten drei Amazonen vom Reit- und Fahrverein Hahnbach an der Vilsstraße die Vorbereitung des Reitabzeichens. An vier Wochentagen unterrichteten sie dort insgesamt 17 Kinder und Erwachsene. Vormittags gab Sandra Stahl in der Sparte Springen Tipps und Korrekturen, nachmittags war Kathlen Muhr bei der Dressur gefragt, abends lehrte Petra Fertsch die Theorie.

Bestens vorbereitet und hoch motiviert fanden sich dann die jungen Pferdefreunde zur Prüfung in der großen Reithalle ein - und bestanden alle. Dafür erhielten sie Urkunden und die dazugehörenden Nadeln. Entsprechend fröhlich war dann die Stimmung beim gemeinsamen Abschlussessen im Reiterstüberl, zu dem Gulaschsuppe serviert wurde.