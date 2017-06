Vermischtes Hahnbach

06.06.2017

06.06.2017

Daheim ist es doch am schönsten - damit das auch im Alter so bleibt, sind einige Vorkehrungen nötig. Bei der Aktionswoche "Zu Hause daheim" des Sozialministeriums organisierte die AOVE-Koordinationsstelle "Alt werden zu Hause" einen Informationsnachmittag zum Thema "Barrierefreies Wohnen zu Hause".

Zunächst informierte Karl Standecker über Möglichkeiten, wie gezielte Maßnahmen zum Erhalt des selbstbestimmten Wohnens beitragen können. Dabei sprach er nicht nur Senioren an, denn theoretisch kann jeder in die Situation kommen, mit einem Handicap leben zu müssen. Bauherren jeden Alters empfahl er deshalb, bereits vorab an die Zukunft zu denken, um sich später möglichen Ärger, Beeinträchtigung der Lebensqualität und Kosten zu sparen.AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer zeigte auf, wie kleine, kostengünstige Alltagshilfen wie Haltegriffe, Bewegungsmelder, Knöpfhilfen oder ergonomisch geformtes Besteck wesentlich mehr Komfort für ein selbst bestimmtes Wohnen bieten können.