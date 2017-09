Vermischtes Hahnbach

21.09.2017

"Drei Dooch, drei Dooch gemma nimma hoim", singen die Kirwaleut' unentwegt. Und dieses Versprechen halten sie auch. Zahlreiche Besucher sorgen bei der Iberinger Kirwa trotz durchwachsenen Wetters drei Tage lang für beste Stimmung.

Iber. Nachdem am Samstag eine von Florian Kohl gestiftete stattliche Fichte mit Kränzen geschmückt und daran die Jahreszahl eingeschnitzt war, hievten die Burschen, unterstützt von vielen Dorfbewohnern, den Kirwabaum mit Muskelkraft und viel Hauruck unter dem Kommando von Stefan Kohl auf dem Kirchenvorplatz in die Senkrechte.Der Abend begann mit einem Festgottesdienst in der Bruder-Konrad-Kirche mit Volksgesang. Für die Orgelbegleitung sorgte dabei Renate Werner. Assistiert von Ministranten in Lederhosen, dankte Pfarrer Hans Peter Heindl der Kirwagesellschaft für ihren Einsatz um den Zusammenhalt im Dorf. Einige Kirwapaare trugen bei der Messe die Fürbitten vor. Danach ging es über die Straße ins beheizte Festzelt, in dem die Band Sakrisch die Gäste in Stimmung brachte.Am Sonntag zogen die Burschen mit musikalischer Begleitung los, um ihre Moila in deren kreativ gewählten Verstecken ausfindig zu machen und zum Festplatz zu bringen. Viele Gäste hatten sich inzwischen um den Kirwabaum geschart, um den Festhöhepunkt mitzuerleben. Die 22 Paare zeigten mit bayerischen Figurentänzen, Schottisch und Polkas zur Musik von Uli, Dieter & Co, was sie in vielen Proben gelernt hatten.Beim überraschenden Stopp während des Walzers "Tief in der Oberpfalz" hatten Marlies Stubenvoll und Nico Zagel den Blumenstrauß in der Hand und wurden unter dem Beifall der Zuschauer zum neuen Oberkirwapaar ausgerufen. Aus luftiger Höhe warfen sie Bonbons und andere Süßigkeiten unter das bestens aufgelegte Volk. Zünftig ging es weiter im Zelt bei der Musik von Stümpfl & Co. Ganz ohne Technik sorgten sie bis in die Nacht hinein für Stimmung. Vielfach war anerkennend zu hören: "Des is halt a Kirwamuse."Die Noukirwa begann am Montagnachmittag mit dem Kirwabärtreiben von Haus zu Haus. Den musikalischen Teil des Abends bestritten die Bayerischen Boum. Dabei zeigten die Alten ihre Tanzkünste und feierten Sabrina und Christian Gebhard als das neue Alt-Kirwapaar. Viele Preise gab es bei einer Tombola zu gewinnen, ehe Jürgen Werner mit einem stattlichen Betrag den Kirwabaum ersteigerte.