Vermischtes Hahnbach

08.04.2018

In entspannter Runde traf sich die AOVE-Angehörigengruppe "Leben mit Demenz", um von der zertifizierten Imkerin Ingrid Götz Interessantes über ihre Arbeit zu erfahren. Unter dem Motto "Bienen und der wunderbare Honig" genossen die Besucher die kleine Auszeit vom Pflegealltag. Die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch kam dabei ebenfalls nicht zu kurz.

Götz schilderte anschaulich die Arbeit des Imkers und zeigte dessen Utensilien. So lernte die Gruppe die verschiedenen Arbeitsschritte bei der Herstellung von Honig kennen. Die Gäste rollten anschließend aus Bienenwachsplatten Kerzen, die sie mit nach Hause nehmen durften. Aktivität, Feinmotorik, Sensibilität und der Geruchssinn wurden dabei ganz nebenbei trainiert. Einige der Anwesenden erinnerten sich an frühere Zeiten, als sie selbst noch Bienenvölker besaßen.Bei Kaffee und Kuchen bedankte sich die AOVE-Pflegefachkraft Erika Brönner bei Ingrid Götz für ihren anschaulichen Vortrag und verwies auf den nächsten Termin der Angehörigengruppe: Am Donnerstag, 21. Juni, stellt die Heilpraktikerin Tanja Berberich die Wirkungs- und Einsatzmöglichkeiten von Aromaölen bei der Hand- und Fußmassage vor.