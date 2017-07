Vermischtes Hahnbach

19.07.2017

Zu den Aufgaben der Feuerwehren gehört es, in Schulen und Kindergärten Brandschutzerziehung anzubieten. Dies wird einmal jährlich im Kindergarten St. Josef so praktiziert. Das Brandschutzerzieherteam, bestehend aus Andreas Pryzibilla und Tobias Göbl, war auch heuer dafür zuständig. Die in drei Altersgruppen aufgeteilten Kinder hörten die Geschichte von Fix, einer Puppe im Feuerwehrgewand, übten die Notrufnummer 112, setzten unterschiedliche Notrufe an der Übungsanlage ab, entzündeten selbstständig und unter Aufsicht Streichhölzer verschiedener Längen und übten den Umgang mit Stabfeuerzeugen inklusive der Verriegelung der Kindersicherung nach Gebrauch.

Außerdem durften sie Kerzenflammen auf verschiedene Art nach der Entzündung löschen und ersticken. Die Kleinen erlernten Funktionsweise und Bedeutung von Rauchmeldern sowie das richtige möglichst ruhige Verhalten in einer Notsituation, zu der auch das geordnete Verlassen des Kindergartens gehört.Die Vorschulkinder durften mit Blaulicht und Sirene eine kleine Rundfahrt unternehmen.