Vermischtes Hahnbach

27.10.2017

23

0 27.10.201723

Es war der Tag der Hahnbacher in München: Brigitte Trummer und Franz Erras sind am Freitag mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet worden. Die bayerische Sozialministerin Emilia Müller lobte die beiden in höchsten Tönen.

Brigitte Trummer habe gemeinsam mit Ihrem Sohn schon früh erkannt, "dass der Begriff der Landwirtschaft neu gedacht werden muss", sagte die Ministerin. Mit verschiedenen Aktionen rund um die Kartoffel oder einem Maislabyrinth habe Trummer das Hofangebot erfolgreich ergänzt. Als qualifizierte Erlebnisbäuerin und Gründungsmitglied des seit über 20 Jahren erfolgreichen Amberger Bauernmarktes setze sich die Hahnbacherin erfolgreich für die Interessen und Belange der regionalen Landwirtschaft ein.Zudem ist Trummer seit Mitte der 1990er Jahre im Bayerischen Bauernverband sowie seit vielen Jahren auch als Kreisbäuerin engagiert. Seit 1996 gehört sie dem Marktgemeinderat Hahnbach und seit Seit 2008 dem Kreistag des Landkreises Amberg-Sulzbach an.Franz Erras wurde vor allem für seine Verdienste um die Kulturförderung geehrt. Als langjähriger Vorsitzender des Hahnbacher Kulturausschusses sei er eine "wichtige Stütze des Gemeindelebens", unterstrich Müller. Der Kulturausschuss ist die Spitzenorganisation aller rund 80 Hahnbacher Vereine und Organisationen.Neben der Verteilung der kommunalen Haushaltsmittel für die Vereins- und Jugendförderung obliegt dem Ausschuss auch die Koordination der vielen Veranstaltungen."Mit der Ihnen typischen Ruhe und Souveränität haben Sie das Amt des Vorsitzenden viele Jahre erfolgreich ausgeübt. Als Ehrenvorsitzender bringen Sie sich noch heute gewinnbringend ein." Über dieses Wirken hinaus habe sich Erras in zahlreichen weiteren Ehrenämtern verdient gemacht: Im Obst- und Gartenbauverein, in der Feuerwehr und als Vorsitzender der Kreisgruppe Amberg des Bayerischen Jagdverbandes.Die Bundesverdienstmedaille wird vom Bundespräsidenten verliehen. Die Übergabe übernimmt stets ein hochrangiges Mitglied der Staatsregierung.