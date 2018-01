Vermischtes Hahnbach

17.01.2018

Als Auktionator hat man es bei einer Hahnbacher Christbaumversteigerung nicht leicht. Der Rittersaal ist brechend voll, der Geräuschpegel enorm. Und dann ist da auch noch ein Geistlicher, der einem fast die Show stiehlt. Doch am Ende haben sich die fünfeinhalb Stunden Einsatz mehr als gelohnt.

Prominenz zahlt mehr

Und dann der Gipfel

Diesmal organisiert die Pfarrei, allen voran Konrad Huber, die traditionelle Christbaumversteigerung. Pfarrer Christian Schulz ist bekannt für seine wortgewandten Reden. Diesmal glänzt er aber auch in Sachen Humor und Tatendrang. "Wenn Sie wissen wollen, wo der nächste Geldautomat zu finden ist, wenden Sie sich vertrauensvoll an mich", bietet er schmunzelnd an.Freuen kann sich der Geistliche dann gleich über die erste Spende in Höhe von 1000 Euro, die vom Pfarrgemeinderat an die katholische Kirchenstiftung geht. Nach diesem gelungenen Einstieg legen sich die drei Versteigerer Tobias Christau, Markus Rauch und Christian Seifert im Ministrantengewand richtig ins Zeug.40 Euro für ein Paar Schwarzgeräucherte mit Serviette und Spitzel? Kein Problem. Für Prominenz, Zu-Spät-Kommen oder sonstige "Verfehlungen" dürfen es gerne ein paar Euro mehr sein.So geht allerlei Festes, Flüssiges und Sachliches an den Mann. Oder die Frau. Unter großem Beifall bieten die drei Auktionatoren sogar eine Packung Feinripp-Unterhosen, ausgezeichnet mit "20 Mark Fuffzig", an. Die weißen Bomber werden am lebenden Objekt vorgestellt, so dass sich die Bieter auf 15 Euro hochsteigern. Der Einwurf von Pfarrer Schulz, "Eine einmal getragene Unterhose darf aber nicht mehr...", löst im Saal die nächste Woge der Begeisterung aus. Doch nicht nur mit lustigen Sprüchen beteiligt sich der Hahnbacher Pfarrer an der Auktion. Er steuert selbst auch einen wertvoll aussehenden Rennschlitten aus seiner Österreich-Zeit bei, den er mit geistreichen Bemerkungen höchst persönlich für 110 Euro versteigert.Insgesamt wechseln Hunderte von Würsteln, Kuchen, Weinen, Gutscheinen und anderen Sachpreisen zum Wohle des Kirchensäckls den Besitzer. Nach viereinhalb sehr unterhaltsamen Stunden haben die drei Versteigerer charmant, aber auch chauvinistisch fast alles angepriesen und zu Geld gemacht, was die Bühne hergibt. Allein das hätte die Kasse schon gut gefüllt, doch der (Christbaum-) Gipfel ist selbstredend auch der Gipfel der Gutmütigkeit: 63 Mal wird er für insgesamt mehr als 8000 Euro symbolisch versteigert.Da wundert es nicht, dass die Pfarrgemeinde Hahnbach einen Gesamterlös von etwa 23 000 Euro erzielt. Eine stolze Summe, die den Bau des neuen Pfarrsaals im Klosternebengebäude ein gutes Stück voranbringen dürfte.