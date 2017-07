Vermischtes Hahnbach

28.07.2017

Normalität als völlig normal vorauszusetzen, ist ein Trugschluss. Kaum jemand weiß das besser als Pflegefamilien.

Es ist ein durchaus sensibles Thema, doch es rückte in den Hintergrund, als viele Kinder und Erwachsene bei herrlichem Sommerwetter zum 23. Dankeschönfest für die Pflegefamilien aus dem Landkreis zusammenkamen. Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) nimmt seit jeher diesen Tag in die Hand und hatte auf den Frohnberg bei Hahnbach eingeladen.Vorsitzende Marianne Gutwein betonte, dass mit dieser Veranstaltung den Pflegeeltern für deren oftmals schwierige und verantwortungsvolle Aufgabe persönliche Wertschätzung und Anerkennung entgegengebracht werden solle. Mit zunächst fremden Kindern deren Probleme und Schwierigkeiten auszuhalten und sie in ein gutes Leben zu führen, erfordere neben Enttäuschungen viel Liebe, Einfühlungsvermögen und Ausdauer. Insgesamt waren im vergangenen Jahr 180 Vollzeit-Pflegekinder - etwa die Hälfte aus dem Landkreis - in Familien untergebracht und wurden von den SkF-Mitarbeiterinnen betreut. Um die Situation bewältigen zu können, sei ein hohes Maß an Kraft und Einsatz bei der Suche nach der bestmöglichen Unterbringung in Pflegefamilien gefragt. Eine weitere Unterstützung sei die Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt. Dessen Umstrukturierung mit einem eigenen Pflegekinderdienst habe sich als glücklich und effektiv erwiesen und trage zu bestmöglichen Lösungen bei, betonte Gutwein. Die ab und zu notwendige Zusammenarbeit mit leiblichen Eltern gestalte sich hingegen nicht immer einfach. Nicht selten blieben junge Menschen auch noch im Erwachsenenalter bei ihren Pflegefamilien.Der Leiter des Kreisjugendamtes, Thomas Schieder, wandte sich dankend an die Pflegeeltern, die einen "wertvollen Dienst" leisten würden. Der SkF sei zudem "ein unverzichtbarer Partner innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe". Hahnbach's Bürgermeister Bernhard Lindner freute sich, dass dieses Fest bereits zum 22. Mal auf dem Frohnberg stattfand. Es sei eine anspruchsvolle Aufgabe, den Kindern als schwächsten Gliedern unserer Gesellschaft eine zuverlässige Versorgung und eine ordentliche Erziehung auf dem Weg ins Erwachsenwerden zu ermöglichen.