Vermischtes Hahnbach

23.10.2017

23.10.2017

Wie kann man Lernen lernen? Dazu hatten die Grund- und Mittelschule zusammen mit dem Elternbeirat und Förderverein den Diplom-Pädagogen und Lerncoach Andreas Hensing zu einem Elternabend eingeladen.

Zu den unterschiedlichen Lerntechniken unterteilte er die Stufen des menschlichen Gedächtnisses in Ultrakurzzeit-, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Strukturiert zu lernen, sei der Schlüssel zum Erfolg: Informationen in Schubladen zu unterteilen erleichtere, sich an sie zu erinnern. "Nur wer Ordnung in der unvorstellbaren Lagerhalle, dem Gehirn, hält, findet auch wieder etwas." Planlos Abgelegtes könne man nicht abrufen, wenn es benötigt wird, man stoße eher zufällig darauf. Diesem Beispiel folgend näherte sich der Pädagoge praktischen Lerninhalten. Gut organisierte und strukturierte Hausaufgabenabläufe oder Hefteinträge helfen ebenso, Informationen leichter aufzunehmen.Weitere Lerntechniken veranschaulichte der Referent anhand praktischer Beispiele. So ließen sich Deutschlands Flusssysteme besser über Reimsprüche, Geschichten oder auch Fußballstadien wie Neckar- oder Weserstadion merken. Wesentlich sei jedenfalls, möglichst viele Sinne beim Lernen anzusprechen. Bei der Vorbereitung auf ein Diktat könne ein Wort, welches Schwierigkeiten bereitet, abfotografiert, groß abgeschrieben oder ganz genau betrachtet werden. So werde es visualisiert und präge sich ein. Mit Kreativität und Bewegung ließen sich manche Lernaufgaben ebenso leichter meistern. Bei anderen effektiven Lernmethoden wie dem alten Karteikastensystem stoßen die Nutzer allerdings an Grenzen. Deshalb warb Hensing auch für Lernvideos oder andere interaktive Lernplattformen. "Wichtig ist, Gelerntes oft zu wiederholen." Mit der chinesischen Weisheit: "Lernen ist wie ein Rudern gegen den Strom. Wer damit aufhört, treibt zurück", wurde verdeutlicht, dass Gelerntes nur dann ein Leben lang abrufbar sei, wenn es nur wiederholt wird. Dabei sei es auch von Bedeutung, nach einer Lerneinheit zu entspannen. Bewegung oder Lesen helfen beim Abspeichern. "Fernsehen oder eine Spielekonsole verhindern dies." Im zweiten Teil des Vortrags wurden die vier verschiedenen Lerntypen und deren Besonderheiten geschildert. Jeder Mensch und jedes Kind vereine alle in sich, allerdings unterschiedlich ausgeprägt. "Niemand ist dümmer oder klüger. Der Unterschied liegt lediglich darin, wie man an die Aufgaben herangeht und sich im Unterricht verhält."