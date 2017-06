Vermischtes Hahnbach

(ibj) Jetzt ist es sicher: Drei prächtig heranwachsende Jungstörche sind es, die im Nest auf dem Amberger Tor ihre Eltern auf Trab halten und für Freude bei den Hahnbachern sorgen. Das warme Sommerwetter kommt dem Wachstum der jungen Adebars sichtlich zugute. In den kommenden Tagen sind wohl ihre ersten Flugübungen zu beobachten - und sicher ein willkommenes Motiv für viele Hobbyfotografen.

Die Altstörche haben, abwechselnd beim Beaufsichtigen, alle Schnäbel voll zu tun, um Futter herbeizuschaffen - nicht nur Frösche und Fische, auch Würmer, Mäuse, Maulwürfe, Heuschrecken und Aas. So sind sie den ganzen Tag auf den feuchten, frisch gemähten Wiesen sowie an den Ufern der Teiche auf Futtersuche und zeigen dabei keine große Scheu vor den Menschen. Sobald im Nest der Platz zu klein ist, verbringen die Eltern die Nächte auf den Dächern rund um das Amberger Tor und auf der Pfarrkirche. Die Altstörche sind das Paar, das in vergangenen Jahren bei der Kompostieranlage auf dem Laubberg überwintert hat. Der Nachwuchs wird sich wohl Ende August auf den Weg in den Süden machen.