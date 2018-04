Vermischtes Hahnbach

Süß. Genau 25 Schützen legten auf die gemeinsame Geburtstagsscheibe von Annette Meier und Gerhard Bauer an und garantierten dem Schützenverein Edelweiß Süß ein volles Schützenheim. Anlässlich beider Geburtstage - zusammen sind sie 110 Jahre alt - die die zwei im vergangenen Jahr feiern konnten, hatten sie diese Trophäe gestiftet und zum Schuss freigegeben. Jeweils zehn konnte jeder Schütze abgeben, um ein optimales Blattl zu schießen. Doch keiner traf an diesem Abend so gut wie Hans Koch. Er lieferte auf die Scheibe der beiden einen sagenhaften 12,0-Teiler ab und sicherte sich diesen Preis vor Julius Falk mit einem immer noch hervorragenden 36,4-Teiler und Alexander Rösl mit einem 42,2-Teiler. Schützenmeister Werner Wendl freute sich über das gelungene Schießen und den gemütlichen Abend.