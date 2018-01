Vermischtes Hahnbach

15.01.2018

0 15.01.2018

Zu einem traditionellen Treffen der KAB Hahnbach kamen wieder zahlreiche Mitglieder und Freunde im Pfarrsaal zu einem besinnlichen und gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zusammen. Schriftführerin Doris Beer begrüßte den Präses, Pfarrer Christian Schulz und Bürgermeister Bernhard Lindner.

Sie dankte dem Führungsteam, den Zeitungsausträgern und allen Helfern für die geleistete Arbeit und die Unterstützung bei den Aktionen Krapfenbacken an Fasching und Marktfest. Besonderer Dank gelte aber den Mitgliedern, die an den Aktionen und Veranstaltungen der KAB teilnehmen. "Ohne ihre Mitglieder ist die KAB ja nichts", so Beer.Präses Schulz eröffnete den besinnlichen Teil des Nachmittags mit der Geschichte "Die Heilige Nacht" von Selma Lagerlöf, in der ein kaltherziger Schafhirte durch einen armen Mann das Weihnachtswunder erlebt.Über Gnade und Liebe handelt die Geschichte "Das göttliche Geschenk" von Christa Spilling-Nöker, die von Doris Beer vorgetragen wurde. Das Gedicht "Gesegnet im Neuen Jahr", vorgelesen von Marianne Lindner, rundete den beschaulichen Rahmen der Feier ab.Im Anschluss wurden Betty Puff für 25 Jahre und Helmut Klose für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Beide erhielten von den Sprechern des Vorstands, Marianne Lindner und Karl Novak, die Urkunde und Anstecknadel des Bundesverbandes sowie ein Geschenk des Ortsverbandes.