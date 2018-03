Vermischtes Hahnbach

Die neugewählte Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Maria Koller, legt eine lange Namensliste von ehrenamtlichen Helfern in der Pfarrei vor. Eines ist sicher, ohne diese würde vieles gar nicht laufen.

Ursulapoppenricht. Zum Dank für geleistete Dienste wurden scheidende Lektoren und PGR-Mitglieder mit Gutscheinen für die Neuauflage der "Regensburger Sonntagsbibel" und Blumenschalen beschenkt.Geehrt wurden Monika Höpfel (zwölf Jahre), Anton Kohl (16 Jahre), Luise Lederer (vier Jahre), Anneliese Meißner vier Jahre PGR-Sprecherin), Ingrid Müllhofer (12 Jahre), Martina Wagner (12 Jahre), Anna Wendl (12 Jahre Mesnerin). Von der Krabbelgruppe bis zum Blumenschmuck, vom Kommunionhelfer bis zur Sängerin, vom Räum- und Streudienst bis zu den Aufstellern des Christbaumes - sie alle sind wichtig, jeder an seinem Platz. "Gemeinde beinhaltet ja bereits den größten Teil des Wortes Gemeinschaft in sich", so Koller.Die vielen Gäste freuten sich über Kuchen und Deftiges bei Kaffee, Tee und kalten Getränken an frühlingshaft einladend gedeckten Tischen. Die beiden Geistlichen Pfarrer Christian Schulz und Pfarrvikar Christian Preitschaft informierten die Pfarrgemeinde über Neuerungen im Gremium und legten Zahlen aus der Gemeinde vor.Kirchenpfleger Helmut Janner informierte über Veränderungen und geplante Neuerungen, Maria Lösch-Ringer gab einen kurzweiligen Rückblick mit vielen Fotos über das vergangene Jahr in der Pfarrei. Die Ministranten erzählten von ihren Aktivitäten und hatten auch tolle Fotos im Gepäck, genau wie auch Andreas Mertel, der über die zahlreichen Aktivitäten der örtlichen KLJB (Katholische Landjugend Bayern) sprach.