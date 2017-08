Vermischtes Hahnbach

25.08.2017

25

0 25.08.201725

Fast 40 Jahre ist Christel Fiegler an den Bergen vorbeigefahren, fand sie schön, reiste aber doch weiter in den Süden. Die Adria und die Segelyacht gehörten zu ihrem Sommer. Vor drei Jahren dann die Kehrtwende. Seitdem macht die Hahnbacherin ganz anders Urlaub: Sie ist Hilfssennerin auf der Bindalm im Berchtesgadener Land.

Zwei "Saitenzupfer"

Käs und Buttermilch

Respekt vor "Almrausch"

Herrlicher Knochenjob

Die Kühe sind das Wichtigste, um sie dreht sich alles. Hilfssennerin Christel Fiegler

Ihren Almsommer beschreibt Christel Fiegler einerseits als Knochenjob - andererseits aber auch als eine Zeit zum "Herunterkommen und Auftanken". Die ist ihr heute mehr wert als die früheren Boots-Urlaube am Meer. Das einfache Leben auf 1100 Metern Höhe lässt sie ihre Bequemlichkeiten daheim in Hahnbach, den Computer und den Fernseher nicht vermissen: Im Kressenkaser lebt sie unter einem Dach mit den Rindern. Das Buttern und Kasen gehören hier ebenso dazu wie der Kontakt mit den Wanderern. "Ich bin nur der Alm-Azubi", beschreibt sie ihre Aufgaben. Für den Stall, das Melken und Misten ist nämlich die Sennerin zuständig. Die ist übrigens auch eine Zugereiste.Martina Götz aus dem Landkreis Neustadt/Waldnaab hat vor Jahren auf einem Berchtesgadener Bauernhof übernachtet und eine damals 80-Jährige kennengelernt, die 39 Jahre lang Sennerin auf der Bindalm war. Die Oberpfälzerin kam auf den Geschmack: Der Bauer machte mit ihr einen Arbeitsvertrag, und die alte Sennerin nahm sie unter ihre Fittiche. Seit drei Jahren nun ist Martina Götz auf ihrer Alm, und von Anfang an war auch Christel Fiegler dabei - erst tageweise, dann länger. In diesem Jahr sind es schon viereinhalb Wochen, die sie dort verbringt.Christel Fiegler und Martina Götz sind "Saitenzupfer", sie spielen gemeinsam in der Schnaittenbacher Veehharfen-Gruppe. Dass sie ihre Instrumente mit auf den Berg nehmen, war von Anfang an klar. Und wenn Zeit ist, dann spielen sie - zur eigenen Freude und manchmal auch für die Wanderer. Die Bindalm im Nationalpark Berchtesgadener Land gehört zur Gemeinde Ramsau. Zu erreichen ist sie entweder zu Fuß, in zweieinhalb Stunden von Hintersee aus, oder mit einem Alm-Erlebnisbus, der mehrmals täglich Wanderer auf den Berg bringt. Mit dem Auto darf nur der Bauer auf die Alm, um die Sennerinnen mit Getränken und Lebensmitteln zu versorgen.Meist fährt er nicht mit leeren Händen ins Tal zurück, sondern mit Produkten, die auf der Alm mit einem alten Butterfass und einer Zentrifuge hergestellt werden: Butter, Käse, Weichkäse und Hartkäse. Das heißt, wenn nicht schon alles von den Wanderern verzehrt worden ist. Diese werden gestärkt mit Speck-, Butter- und Käsebroten, trinken Milch und Buttermilch und mögen besonders gern den "Schüsselkäs", dessen Rezept Martina von der früheren Sennerin übernommen hat.Die ersten Wanderer und Radler kommen an schönen Tagen vormittags gegen zehn Uhr an. Dann heißt es herrichten und bedienen. Dabei ist besonders Hilfssennerin Christel gefragt. In der kleinen Stube und auf den Bänken vor der Hütte können es schon einmal ein paar Dutzend Leute sein, die hungrig und durstig auf der Alm ankommen.Um diese Zeit sind die Sennerinnen schon seit Stunden auf den Beinen. Denn pünktlich um halb vier stehen die Rinder vor der Hütte. Die neun Milchkühe, Kalbinnen und Kälber haben die Nacht auf der Weide verbracht, haben saftiges Gras, Alpenblumen und Wildkräuter gefressen. Jetzt müssen die Milchkühe gemolken werden, alle bekommen als Leckerle einen Zuckerrüben-Schnitz, etwas Kleie oder Salz und wollen dann in Ruhe wiederkäuend den Tag in ihrem Stall verbringen. Am Spätnachmittag kommt Martina nochmals mit dem Melkeimer. Dann zieht es "Almrausch", "Silber", "Glück" und die anderen wieder auf die Almwiesen, in die Frische der Bergnacht."Die Kühe sind das Wichtigste, um sie dreht sich alles", das hat Christel Fiegler schnell gelernt. Sie müssen nach dem Bergsommer von Ende Mai bis Ende September wohlbehalten zurück zu ihrem Bauern gebracht werden. Nur wenn alles gut gegangen ist auf der Alm, dürfen sie für den Abtrieb prächtig geschmückt werden. Die Hahnbacherin möchte den großen Rindern nicht sehr nahe kommen. "Ich fürcht mi", gesteht sie und übernimmt lieber das Bedienen, Spülen und Putzen der Hütte.Im Kressenkaser sind Mensch und Tier unter einem Dach. Die halbe Hütte ist Wohnbereich, die andere Stall. Neben der kleinen gemütlichen Stube mit dem Holzofen gibt es einen schmalen Vorratsraum und die Arbeitsecke, wo gebuttert und gekast wird. Die Schlafplätze der Sennerinnen sind unter dem Dach - einfache Matratzenlager, "weil man da oben nicht stehen kann", erklärt Christel. Dass dank eines Durchlauferhitzers jetzt sogar ab und zu geduscht werden kann, ist für die beiden Frauen ein willkommener Komfort.Das frühe Aufstehen, die tägliche Verarbeitung der Milch zu Butter, Frischkäse und harten Käselaiben, die Versorgung der Touristen, die Verantwortung für die Tiere - all das ist, wie Christel Fiegler sagt, ein Knochenjob. Und trotzdem: Die Stunde, bevor die ersten Wanderer kommen, das Zusammensitzen am Abend vor der Hütte, bevor es meist schon um neun Uhr ins Bett geht, das Stricken, wenn es regnet oder gewittert, der Sonnenuntergang hinter den Bergen, das ist das Glück der Sennerinnen. Es ist ein Kräftesammeln und Auftanken in der Ruhe der grandiosen Bergwelt. Diese Stunden möchten die beiden Frauen auf der Bindalm nicht missen - nicht in diesem Bergsommer und auch nicht in den kommenden.