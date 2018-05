Vermischtes Hahnbach

02.05.2018

9

0 02.05.2018

Ein Gesamtvolumen von 18 826 900 Euro hat der Haushalt 2018 der Marktgemeinde Hahnbach. Das ist Rekord. Ebenso wie er in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vorberaten wurde verabschiedet der Marktgemeinderat das Werk ohne Gegenstimme.

Zahlen Rahmendaten



Verwaltungshaushalt 8 759 900 Euro Vermögenshaushalt 10 067 000 Euro Gesamtetat 18 826 900 Euro



Verbindlichkeiten



Schulden (31.12.2017) 6 525 100 Euro Pro-Kopf-Verschuldung 1 316 Euro



Steuerhebesätze



Grundsteuer A und B: 350 % Gewerbesteuer 380 %



Verwaltungshaushalt



Wichtige Ausgaben



Personalausgaben 859 900 Euro Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2 343 200 Euro Zuweisungen und Zuschüsse 1 277 800 Euro Gewerbesteuerumlage 300 000Euro Umlage an Zweckverbände 690 000 Euro Kreisumlage 2 126 000 Euro Zinsen 116 000 Euro Zuführung zum Vermögenshaushalt 1 041 000 Euro



Wichtige Einnahmen



Grund-, Gewerbe- und Hundsteuer 1 821 000 Euro Steuerbeteiligungen 3 274 000 Euro Schlüsselzuweisung 1 096 500 Euro Verwaltung/Betrieb 2 049 900 Euro Sonstige Einnahmen 122 800 Euro



Vermögenshaushalt



Einnahmen aus Verkauf 531 000 Euro Beiträge 948 000 Euro Zuweisungen und Zuschüsse 3 097 000 Euro Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1 041 000 Euro Entnahme aus Rücklagen 1 900 000 Euro Kreditaufnahmen 2 550 000 Euro



Wichtige Ausgaben



Vermögenserwerb 3 448 000 Euro Bauausgaben 5 796 000 Euro Investitionszuschüsse 174 000 Euro Kredittilgung 480 000 Euro. (ibj)

Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 8 759 900 Euro, auf den Vermögenshaushalt 10 067 000 Euro. Mit über 2,8 Millionen Euro übertrifft der Rekordhaushalt den Ansatz von 2017. An Kreditaufnahmen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen sind 2 550 000 Euro vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden in Höhe von 1 361 000 Euro festgesetzt. Die Steuersätze bleiben wie 2017 bei 350 Prozent für die Grundsteuer A und B sowie 380 Prozent für die Gewerbesteuer.Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf eine Million Euro festgesetzt. In den Stellungnahmen bescheinigten alle Redner der Verwaltung mit Bürgermeister, insbesondere der Kämmerin Sabine Wilde, hervorragende Arbeit. "Etwa 80 Prozent der Investitionen befinden sich bereits in der Spur", sagte Bürgermeister Bernhard Lindner. "Damit können alle Ziele des Marktgemeinderates im Jahr 2018 realisiert werden".CSU-Fraktionsvorsitzender Dominik Sachsenhauser stellte bei den 300 000 Euro Mehreinnahmen sowie auch den gleichen Ausgaben im Verwaltungshaushalt fest, dass eine Zuführung zum Vermögenshaushalt wie im Vorjahr mit 1,04 Millionen Euro erfolgen könne. Die Ausgaben im Bereich "Soziale Sicherung" mit 570 000 Euro seien mit 9000 Euro geringfügig erhöht. Für die drei Kindergärten seien keine Zuschüsse für laufende Zwecke beziehungsweise ungedeckten Bedarf notwendig. Ihre finanzielle Führung durch die Kirchenpfleger Konrad Huber für Hahnbach und Süß sowie durch Helmut Janner für Ursulapoppenricht benannte Sachsenhauser als vorbildlich. Ohne deren persönlichen Einsatz wäre das positive Ergebnis nicht möglich.Für den allgemeinen Brandschutz seien 22 000 Euro Mehrausgaben vorgesehen. Durch die erhöhte Schulumlage und Unterhaltsmaßnahmen beim Brandschutz würden 30 000 Euro mehr notwendig. Für die Erweiterung des Bebauungsplans Hahnbach West IV und die Dorferneuerung Mimbach-Mausdorf und Adlholz sowie für Zusatzkosten beim Bauhof werde mit rund 50 000 Euro Mehrkosten gerechnet. Als kostendeckend wurden die Abwasserbeseitigung und Friedhof, ebenso wie die Wasserversorgung angeführt. Durch die Erhöhung der Verbrauchsgebühren könne das bisher vorhandene Defizit abgebaut werden. Mit der Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Hahnbacher Quellen und der beschlossenen Ausweitung des Wasserschutzgebietes sei die Wassergewinnung zukunftssicher ausgerichtet, hieß es.Die Erhöhung im Vermögenshaushalt um 2,5 Millionen Euro seien der Verschiebung von Investitionen aus den Jahren 2017 und 2018 wie Breitbandversorgung (843 000 Euro), Bücherei Hauptstraße 84 (877 000 Euro bei 540 000 Euro Zuschuss), Kanalanschluss Mimbach-Mausdorf (300 000 Euro) und Kernwegenetz (533 000 Euro) sowie für Grunderwerb geschuldet. Für 2018 seien vor allem werthaltige Investitionen in Grund und Boden von 2,9 Millionen Euro geplant, um weiter Bauland in der Gemeinde ausweisen zu können. Ausgaben für Vils-Erleben und Kanal Adlholztal würden hinzukommen.Für die SPD-Fraktion bedankte sich Daniel Weidner bei der Kämmerin für die übersichtliche Aufbereitung des Zahlenwerkes. Die Steuereinnahmen der Marktgemeinde hätten sich sehr positiv entwickelt. Eine höhere Besteuerung unbebauter Grundstücke und leerstehender Wohnungen wäre ein Weg, der Verödung der Ortskerne entgegenzuwirken. Einer der größten Ausgabeposten seien inzwischen die Kindertagesstätten. Da ein Bildungserfolg zunehmend in der Vorschule gelegt werde, sei dieses Geld gut angelegt. "Erfreulich ist, dass nach allen notwendigen Ausgaben noch über eine Million Euro in den Vermögenshaushalt fließen", so Weidner.Von den Freien Wählern bemerkte Werner Wendl, dass der Haushaltsplan die allgemeine wirtschaftliche Situation widerspiegelt. Die Gesamtsumme sei für die Marktgemeinde eigentlich utopisch, erkläre sich aber beim näheren Betrachten. Das Volumen des Verwaltungshaushalts sei wie die letzten vier Jahre vergleichbar konstant, was von solidem, überlegtem und geglücktem Ablauf im allgemeinen Verwaltungswesen zeuge. Der Vermögenshaushalt habe sich im Vergleich zu 2015 verdreifacht und spiegle die Investitionsfreude des Bürgermeisters, aber auch verpflichtende Maßnahmen wie Kanalanschlüsse wider.