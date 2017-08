Vermischtes Hahnbach

14.08.2017

3

0 14.08.2017

Süß. Endlich ging der Wunsch nach neuen Bänken und Tischen für den Außenbereich des Kindergartens Der gute Hirte in Süß in Erfüllung. Der Elternbeirat nahm sich darum an und bat mit großem Erfolg bei einheimischen und bekannten Firmen um Spenden zur Beschaffung neuer und kindgerechter Möbel. Diese konnten nun nach einer Wanderung zum Sportplatz bei einer Gartenparty offiziell "in Betrieb" genommen werden. Groß und Klein freuten sich über das Engagement des Elternbeirates und über die Großherzigkeit der Spender.

Bei der Verpflegung durch das Kindergartenteam bestand reichlich Gelegenheit zu diskutieren, wie der Kindergartenbetrieb weiterhin attraktiv zu gestalten sei.