Vermischtes Hahnbach

22.12.2017

Nicht das politische Tagesgeschäft steht bei dieser letzten Sitzung des Gemeinderats an. Lob und Dank gelten ausnahmslos verdienten Bürgern.

Dank an Ortsvorsteher

Seit 44 Jahren im Amt

Hahnbach . (ibj) Es ist eine gute Tradition in Hahnbach, in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres Personen aus dem öffentlichen Leben und dem Sport zu ehren. Bürgermeister Bernhard Lindner bemerkte, Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft seien keine Selbstverständlichkeit mehr. Die zu ehrenden Personen lieferten ein überzeugendes Gegenbeispiel ab, wie die Marktgemeinde aufgewertet und bereichert werden könne. In seinem Rückblick auf 2017 nannte Lindner einige Zahlen: 52 Sterbefällen stehen 37 Geburten gegenüber.Mit herausragenden Erfolgen hätten einheimische Sportler Glanzpunkte in der Gemeinde gesetzt. Beispielsweise die Leichtathletin Katrin Fehm in verschiedenen Sprintdisziplinen (U20) bei der Bayerischen und der Deutschen Meisterschaft, die drei mal den 1. und einmal den 3. Platz erreicht habe. "Sie krönte ihre Karriere bei der Junioren-Europameisterschaft mit dem 1. Platz und den Weltrekord in der 4x100m Staffel." Louis Sichelstiel wurde im Speerwurf M15 Oberpfalzmeister 2016 und kam bei der Bayerischen Meisterschaft auf den 2. Platz.Aus den Reihen der Volleyballerinnen erreichten Lorena Tilgen und Lena Meier den 2. Platz bei der Bayerischen Meisterschaft im Beachvolleyball. Beide wurden in den Bayerischen Auswahlkader berufen und belegen in der bayerischen Rangliste vorderste Plätze. Seit zehn Jahren kegelt Tanja Seifert in der 1. Bundesliga. Bei den Bayerischen Meisterschaften im Einzel und im Tandem stand sie jeweils auf dem obersten Podest.Mit dem SKK Poing kam sie als 3. Deutscher Meister in der Champions-League ins Viertelfinale und nahm am internationalen Wettbewerb NBC-Pokal teil. Als treffsicher erwies sich Julia Simon im Sportschießen und wurde jeweils Landesmeisterin in 50 Meter Luftgewehr und 50 Meter Kleinkaliber sowie Deutsche Meisterin in 100 Meter Kleinkaliber. Mit der Mannschaft der SG Eichenlaub Saltendorf erreichte sie bei der Deutschen Meisterschaft den 2. Platz.Einen besonderen Dank richtete der Bürgermeister an die ausgeschieden Ortsvorsteher. Sie hätten mit ihrem Engagement in den Gemeindeteilen für eine lebendige Dorfgemeinschaft gesorgt. Johann Schober hatte dieses Amt 19 Jahre in Mülles inne. Ihm lag besonders die Dorfkapelle am Herzen. Eine lange Wegstrecke legte Hermann Dotzler in Schalkenthan mit 33 Jahren als Ortsvorsteher zurück. Sein Blick galt stets einem sauberen Ortsbild. Noch immer ist er als Feldgeschworener tätig.Auf gar 44 Jahre brachte es Ludwig Wagner in Höhengau. In seiner Amtszeit verkörperte er ein Paradebeispiel im Ehrenamt. "Stets freundlich, aber beharrlich setzte er sich für die Belange der Dorfbewohner ein und ist als Feldgeschworener noch im Einsatz", so Lindner. Besonders lobte Lindner den ehrenamtlichen Einsatz von Günter Winter. Vor 25 Jahren sei er Mitbegründer des Fördervereins Evangelisches Gemeindehaus Andreas Raselius gewesen und sei seitdem dessen Vorsitzender. In dieser Eigenschaft habe er den Bau des Gemeindehauses vorangetrieben. Seine Freude an Musik und Gesang hätten ihn 1980 bewogen den Männergesangsverein Hahnbach mit ins Leben zu rufen.Anfangs als Schriftführer übernehme er nun schon über zehn Jahre als Vorsitzender Verantwortung. Im Kulturausschuss vertrete Winter als Gruppensprecher die Belange der musikalischen Gruppierungen.