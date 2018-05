Vermischtes Hahnbach

Hahnbach/Ammerthal. Die Frauenbünde von Hahnbach und Ammerthal haben sich an der bundesweiten Solibrot-Aktion beteiligt. Die Hahnbacher Frauen nahmen in Kooperation mit der Bäckerei Wiesnet dabei 400 Euro ein. Das Geld fließt in Projekte im afrikanischen Uganda, um die Situation der dort lebenden Menschen zu verbessern. Auch in Ammerthal zeigte sich der Frauenbund in Kooperation mit Konditor Johann Weber solidarisch mit den Menschen in Afrika. Mit dem Solibrot wurde dort die Summe von 350 Euro für die Aktion eingenommen.