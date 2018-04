Vermischtes Hahnbach

02.04.2018

"Hoch soll er leben", sangen die Gäste, um Ernst Wenkmann zum 85. Geburtstag. Glückwünsche überbrachten auch Bürgermeister Bernhard Lindner, Alois Franz für die Senioren der Pfarrgemeinde sowie die Wanderfreunde und der Sportverein. Der "Schreinernickl Ernst" ist in Hahnbach zur Welt gekommen. Da seine Mutter bereits 1944 verstarb, wuchs er bei den Großeltern auf. Mit dem Fahrrad fuhr er während seiner Ausbildung als Betriebsschlosser zur Luitpoldhütte. Später wechselte er zu Siemens, arbeitete dort 35 Jahre und ging 1989 als Vorarbeiter in den Ruhestand. 1960 heiratete er Irmgard Köstler. Sie verstarb genau an seinem 80. Geburtstag.

Über die gute körperliche Verfassung des Jubilars freuen sich nicht nur seine beiden Töchter Evi und Cornelia, sondern auch fünf Enkel und zwei Urenkel. Als Gründungsmitglied des Sportvereins sind für Ernst Wenkmann die Besuche der Heimspiele Pflicht - stolz bejubelt er stets die Torerfolge seiner Enkel. Maßgeblich war der 85-Jährige auch an der Gründung der "blauen Jungs vom Gassl" beteiligt, viele Jahre stand er als "Gassl-Landrat" an vorderster Front. Als guter Unterhalter und Erzähler ist er immer noch einer gemütliche Schafkopfrunde aufgeschlossen. Der Jubilar besucht jeden Sonntag den Gottesdienst und verfolgt das aktuelle Geschehen über Zeitung und Fernsehen. Die verbleibende Zeit verbringt er in seiner Werkstatt im Keller beim Basteln.