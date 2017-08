Vermischtes Hahnbach

04.08.2017

In der Pfarrgemeinde St. Jakobus ist es schon zur Tradition geworden, dass die Erstkommunikanten und ihre Eltern darauf verzichten, Kommunionpräsente mit einem Gegengeschenk zu erwidern. Das gesammelte Geld, immerhin 400 Euro, wurde nun von Kindern und Tischmüttern mit Pfarrer Christian Schulz jeweils zur Hälfte an den Kindergarten St. Josef in Hahnbach und Der gute Hirte in Süß übergeben. Deren Leiterinnen, Marianne Winkler und Bettina Schön, waren sich einig, das Geld für die Beschaffung von Materialien für religiöse Angebote und Gottesdienstgestaltung zu verwenden.