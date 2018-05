Vermischtes Hahnbach

08.05.2018

08.05.2018

"Ich habe Euch erwählt, damit ihr Euch aufmacht und Frucht bringt", resümierte Pfarrer Christian Schulz den Festgottesdienst zur Erstkommunion in der St.-Jakobus-Kirche. Die 14 Kinder in Festgewändern begrüßten musikalisch feierlich Jakob Hofmann an der Trompete und Renate Werner an der Orgel. Schulz verwies eingangs darauf, dass gerade die Kinder "Jesus wichtig sind", er deshalb "zu ihnen kommen und sie eine Leben lang begleiten" wolle.

Wie die Jünger hätten die Kinder drei Jahre lang Jesus im Religionsunterricht kennenlernen dürfen, um "seine engsten Freunde" zu werden. Die Erfahrung, dass Jesus niemanden ausschließe und immer wieder Neuanfänge eröffne, hätten auch die Jünger damals selber ganz tief erfahren dürfen. Nach dem Hochgebet umringten die Erstkommunikanten den Altar zum Vaterunser und empfingen dort ihre erste geweihte Hostie. Abschließend ging ein großer Dank an die Erstkommunionkinder, deren Erzieher, die Tischmütter und allen Mitgestaltern des Festes. Abschließend lud Schulz "den ganzen Jahrgang" zum Ministrantendienst und zur abendlichen Dankandacht ein.