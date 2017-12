Vermischtes Hahnbach

In heimeliger Atmosphäre die Besucher zur Ruhe kommen lassen, die vorweihnachtliche Hektik in der "staaden Zeit" auszublenden und mit Musik und Gesang auf das bevorstehende Fest einzustimmen - das war die Absicht der evangelischen Kirchengemeinde bei einer besinnlichen Stunde im voll besetzten Andreas-Raselius-Haus. Der Heimatverein Birgland hatte ein ansprechendes Programm vorbereitet.

Nach ruhiger Klarinettenmusik eines Ensembles der Hahnbacher Marktbläser und der Begrüßung der Gäste beider Konfessionen durch Pfarrer Roland Kurz führte der Geistliche mit Gedanken zur Bibelstelle "Machet die Tore weit" in die abendliche Stunde ein. Das gemeinsame Lied "Macht hoch die Tür" und Flötenmusik zweier Mädchen bildeten die Überleitung zur sehr einfühlsamen vorgetragenen Weihnachtslesung "Herbergsuche" in Oberpfälzer Mundart.Untermalt von ruhiger Musik und Weihnachtsliedern der Birgländer Sängerinnen brachten die Sprecherin Irmgard Gebhardt und sechs Darsteller die Geschehnisse um die Menschwerdung Christi näher. Die Lieder "Lasst uns das Kindelein wiegen" und "Es wird scho glei dumpa" rundeten die einfühlsame Geschichte dann noch ab.Der Spendenertrag von 479 Euro soll an die Diakonie-Katastrophenhilfe Bangladesch weitergeleitet werden.