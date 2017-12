Vermischtes Hahnbach

28.12.2017

Adlholz. Zur guten Tradition gehört bei der Freiwilligen Feuerwehr Adlholz der Kameradschaftsabend. Ein schöner Anlass, um auf das vergangene Vereinsjahr zurück zu blicken. Voraus ging ein Vorabendgottesdienst auf dem Kreuzberg. Diesen feierten die Wehrangehörigen und die Bevölkerung gemeinsam mit Studiendirektor Pfarrer i. R. Lothar Kittelberger.

Es folgte eine kurze Gedenkfeier am Ehrenmal vor der Kreuzbergkirche. Vorsitzender Paul Winklmann und Bürgermeister Bernhard Lindner legten Kränze nieder.Zum Kameradschaftsabend fanden sich die Aktiven in der Gastwirtschaft Härtl in Oberschalkenbach ein. Einen anschaulichen Jahresrückblick gaben Vorsitzender Winklmann und Kommandant Reinhard Bauer. Besonders geprägt war das abgelaufene Jahr vom eigenen Gründungsjubiläum zum 125-jährigen Bestehen.Alle 2017 absolvierten Leistungsprüfungen wurden von den Adlholzer Wehrleuten sehr gut angenommen. Leistungsabzeichen für Technische Hilfeleistung sowie auch Auszeichnungen für langjährige Vereinszugehörigkeit und aktiven Feuerwehrdienst wurden während des Jahres und anlässlich des Gründungsfestes verliehen.Den Wissenstest, in verschiedenen Stufen absolvierten im November Simon Härtl, Benedikt und Jakob Wismet. Die Abzeichen und Urkunden wurden zum Kameradschaftsabend verliehen.