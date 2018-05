Vermischtes Hahnbach

07.05.2018

20

0 07.05.201820

Ein Großteil seines Lebens ist geprägt von Ehrenämtern. Kein Wunder, dass die Zahl der Gratulanten zum 85. Geburtstag von Florian Gleich groß war. Für die Gemeinde überbrachten Bürgermeister Bernhard Lindner und für die Pfarrei Ruhestandspfarrer Hans Peter Heindl neben vielen anderen Repräsentanten des öffentlichen Lebens Glückwünsche.

Der Jubilar kam als fünftes von neun Kindern in der Familie Andreas und Maria Gleich in der Breiten Gasse zur Welt. Nach seiner Ausbildung und Beschäftigung bei der Firma Siemens verpflichtete er sich bei der Bundeswehr und ging 1986 als Hauptmann in den Ruhestand. 1962 heiratete der Jubilar Aloisia Hoppler. Zusammen mit ihr freuen sich zwei Söhne und zwei Töchter mit vier Enkelinnen über die außergewöhnliche Gesundheit und geistige Frische des Jubilars. 1978 errichtete er in der Bergstraße ein Wohnhaus. Langjährige Leser der Amberger Zeitung kennen ihn unter dem Kürzel "gfl".Dank seiner Initiative wurde die Patenschaft der Marktgemeinde mit der Stabskompanie der Panzerbrigade 12 ins Leben gerufen. Ebenso war er Mitbegründer der Reservistenkameradschaft sowie des Männergesangvereins und ist dort als Ehrenmitglied immer noch aktiv. Gleichs gesellschaftliches Engagement drückt sich auch als Mitglied der Siedlergemeinschaft, CSU, bei den Marktbläsern, im Förderverein zum Erhalt der Pfarr- und Frohnbergkirche sowie im Kneippverein aus.