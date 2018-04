Förderverein der Hahnbacher Kirchen zieht Bilanz in der Jahreshauptversammlung

Hahnbach

11.04.2018

11.04.2018

Trotz derzeit nicht vorhandener und auch nicht zu erwartender Großbaustellen in der Pfarrkirche St. Jakobus und der Wallfahrtskirche auf dem Frohnberg war man sich in der mäßig besuchten Jahreshauptversammlung im Gasthaus Hanserl einig: Der Förderverein für die beiden Gotteshäuser soll weiter bestehen bleiben. Fast alle Vorstandsmitglieder stellten sich bei den Wahlen wieder zur Verfügung.

Vorstand Vorsitzender: Franz Erras Stellvertreter: Josef Rauch



Schriftführerin: Marianne Lindner



Kassier: Konrad Limbeck



Beiräte: Alois Franz, Richard Götz, Brigitta Heidlinger, Franz Kredler, Hannelore Schuster und Christine Siegert



Kassenprüfer: Hans Kummert und Martina Wawersig



Mitglieder von Amts wegen: Pfarrer Christian Schulz , die Kirchenpfleger Konrad Huber und Josef Hollweck , Bürgermeister Bernhard Lindner und Pfarrgemeinderatssprecher Markus Hubmann (ibj)

Vorsitzender Franz Erras sprach von einem geringfügigen Rückgang auf 226 Mitglieder. Seit 2004 habe der Verein aus Beiträgen, Spenden und Aktionen 293 000 Euro an die Kirchenstiftung übergeben. Als herausragende Aktion beim Erwirtschaften von Geld bezeichnete 2. Vorsitzender Josef Rauch den Preisschafkopf. Rund 16 000 Euro Erlös seien hier in den vergangenen 14 Jahren zusammengekommen. Diese Veranstaltung solle in jedem Fall beibehalten werden. Für den Losverkauf während des Frohnbergfests habe man einen mobilen Verkaufsstand erworben.Pfarrer Christian Schulz und Bürgermeister Bernhard Lindner bezeichneten den "Hahnbacher Solidaritätszuschlag" als nachhaltige Einrichtung. Der Verein sei eine beispielhafte Institution. Die Zusammenarbeit zwischen Kommune und Kirche könnte nicht besser sein. Von dieser Partnerschaft profitierten beide Seiten. Kirchenpfleger Huber berichtete vom Planungsstand beim Bau des Pfarrsaals im Obergeschoss des ehemaligen Klosters. Besonders die Genehmigungsbehörden der Diözese seien dabei "sehr gründlich". Man hoffe, bis zum Jahresende mit dem Umbau beginnen zu können. Mit einem erneuten Anstrich des Glockenturms auf dem Frohnberg müsse man noch etwas abwarten.