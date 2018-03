Vermischtes Hahnbach

01.03.2018

10

0 01.03.201810

Frauenpolitik muss sich in allen Politikfeldern abspielen und zu allen wichtigen Themen der Zeit soll Stellung genommen werden. Mit dieser Erkenntnis blicken die Mitglieder der Frauen-Union bei ihrer Jahreshauptversammlung in der SV-Sportgaststätte auf ein erfolgreiches und aktives Jahr zurück.

Ehrungen Frauen-Union Hahnbach



20 Jahre: Maria Bruckner, Gabi Dotzler, Hedi Eber



25 Jahre: Franziska Bär, Theresia Bernreuter, Emma Demleitner, Margarete Ernst, Maria Graf, Irene Iberer, Helga Neuner, Gertrud Schieberl, Hedy Winter



30 Jahre: Rita Kredler, Irmi Kummert, Marianne Metzner, Adelheid Postrach, Hannelore Rauch



40 Jahre: Marianne Lindner, Erika Weiß



45 Jahre: Ingrid Kurz

Zwanzig Frauen wurden für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. 132 Mitglieder bilden derzeit die größte politische Vereinigung in der Marktgemeinde. Vorsitzende Evi Höllerer betonte, dass sich die Frauen ihrer Aufgabe bewusst seien. Zwanzig Veranstaltungen bildeten ein abwechslungsreiches Jahresprogramm für alle Altersgruppen. Großen Wert lege man auf gute Zusammenarbeit mit dem CSU-Ortsverband und der Jungen Union. "Nur gemeinsam kann das Bestmöglichste für die Heimat erreicht werden", ist sich Höllerer sicher.Schriftführerin Margit Rösch ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Zum festen Programm gehören unter anderem das Frühjahrskegeln, das FU-Café beim Marktfest, Besichtigungen, Informationsveranstaltungen, Seniorennachmittage sowie die Unterstützung des Sozialdienstes Katholischer Frauen beim Pflegekinderfest und beim Kräuterbuschenverkauf in der Frohnbergfestwoche. Bei der Übergabe der Begrüßungsmedaillen an die Neugeborenen der Marktgemeinde übernahm man die Bewirtung der Gäste. Im Rahmen des Bundestagswahlkampfes besuchte Staatsministerin Emilia Müller den Ortsverband. Als großer Erfolg wurde die Premiere des Herbst-Handwerker-Markts bezeichnet. Einen Höhepunkt bildete die Adventsfahrt zum Schloss Faber-Castel in Stein mit Besuch des Weihnachtsmarktes im Gut Wolfgangshof.Schatzmeisterin Elisabeth Wittkowski legte geordnete Finanzen vor. Für die innerparteiliche Gremienarbeit seien etwa 1100 Euro aufgewendet worden. 1490 Euro betrug die Beitragsweiterleitung. An Inge Klober wurde für den Blumenschmuck der Lourdesgrotte auf dem Frohnberg und an Hannelore Schuster für die Behindertenbetreuung gespendet.Bürgermeister Bernhard Lindner berichtete über Neuigkeiten aus der Gemeinde. Viele Planungen aus 2017 sollen heuer realisiert werden. Für das Projekt "Vils erleben" habe der Marktgemeinderat die Details festgelegt. Mit den Bauarbeiten soll in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden. Für den Büchereibau sei im Einklang mit dem Denkmalschutz die Baugenehmigung erfolgt. Die Ausbau- und Umbaugewerke würden im April vergeben. Der Veranstaltungsraum im Oberen Tor soll mit einem Aufzug erschlossen werden. Die Umsetzung der Ertüchtigung der Kernwege Hahnbach-Kümmersbuch und Hahnbach-Süß soll heuer planmäßig ablaufen. Lindner: "Die Finanzierung ist gesichert".Für die Baumfällung nach Kümmersbuch sei, ähnlich wie zum Frohnberg, eine alleeförmige Anpflanzung vorgesehen. Die Bauplätze am Wacholderweg seien alle verkauft. Zur Erweiterung des Baugebiets bestünden bereits etwa 30 Nachfragen. Gewerbeansiedlungen müssen durch Bereitstellung geeigneter Flächen gefördert werden.CSU-Ortsvorsitzender Georg Götz komplimentierte die hohe Mitgliederzahl der FU. Ein Großteil sei ebenfalls im CSU-Ortsverband Mitglied. Die vielseitigen Veranstaltungen für alle Altersschichten verdienen Hochachtung.Kulturausschussvorsitzender Martin Wild bezeichnete die FU als große Stütze im Hahnbacher Vereinsleben. Hier werde das Ehrenamt beispielhaft gelebt. JU-Vorsitzende Lisa Wawersig dankte den Frauen für die ständige Unterstützung. Stellvertretende FU-Kreisvorsitzende Brigitte Trummer würdigte die Leistungen des Ortsverbandes. Die langjährigen Mitglieder stünden für die Erfolgsgeschichte. Es sei ehrenwert, lange einer politischen Vereinigung anzugehören. Zusammen mit Evi Höllerer gratulierte sie den Geehrten.