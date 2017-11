Vermischtes Hahnbach

28.11.2017

6

0 28.11.2017

Nicht nur gepflegt speisen und sich dabei gut unterhalten, sondern auch an jene denken, die solche Annehmlichkeiten nicht genießen können, meinten Mitglieder des Katholischen Frauenbunds. So wurde zum Frauenfrühstück im Pfarrsaal Kinderkrankenschwester Karin Borchers vom Kinderpalliativteam Ostbayern eingeladen, um sich über deren Aufgaben zu informieren.

Das speziell für pädiatrische Palliativversorgung ausgebildete Team mit fünf Ärzten, vier Krankenschwestern, einer Sozialpädagogin und einer Seelsorgerin hilft schwerstkranken Kindern und deren Familien in der Oberpfalz und darüber hinaus. Meist betreut das Team Kinder, die unheilbar krank sind und bietet individuelle Hilfe. Wichtigstes Ziel sei, die Kinder möglich lange zu Hause zu behandeln - stets in enger Abstimmung mit dem zuständigen Arzt. Die Gruppe steht den betroffenen Familien 24 Stunden an jedem Tag des Jahres als Ansprechpartner zur Verfügung.Sichtlich beeindruckt von den Informationen übergaben die Frauen aus den Erlösen ihrer Aktionen 500 Euro an die Krankenschwester zur Unterstützung ihrer Tätigkeiten, denn, so war von allen zu hören: "Das kann jeden von uns betreffen."