Frauenbund verlegt Laufsteg in Biergarten

Vermischtes Hahnbach

06.08.2017

Bunt und mit modischem Schnitt oder eher gemütlich mit hohem Tragekomfort? Diesen Fragen konnten sich die Gäste der etwas anderen Modenschau im Biergarten "Zum Petern" stellen, zu der der katholische Frauenbund eingeladen hatte. Vorsitzende Hildegard Gallitzendörfer sowie Michael Nowak vom Modemobil Amberg freuten sich über das große Interesse.

Die "rollende Boutique" bringt die Mode direkt zu den Kunden, ohne dass sie dafür weite Anfahrtswege in Geschäfte in Kauf nehmen müssen. Vereinsinterne "50-plus-Models" schlenderten über den Kümmersbucher Laufsteg und präsentierten gekonnt die Kleidungsstücke aus der hauseigenen Mode-Mobil-Kollektion, die neben Oberbekleidung auch Wäsche, Schuhe und Accessoires für Damen und Herren umfasst. Schnitte wie zum Beispiel Extra-Kurzgrößen überzeugten die Anwesenden ebenso wie die pflegeleichten Materialien der Mode-Arrangements in den Größen 36 bis 62, passend für die Zielgruppe 50+.