Vermischtes Hahnbach

05.06.2017

05.06.2017

Adlholz. Erstmals in der 125-jährigen Geschichte der FFW Adlholz traten sieben Aktive zum Leistungsabzeichen Die Gruppe im Hilfeleistungseinsatz an. Die Ausbildung übernahmen das Team um den Kommandanten der Feuerwehr Hahnbach, Michael Iberer. Dieser hat bereits 2016 Bereitschaft signalisiert, innerhalb der übergreifenden Zusammenarbeit und Ausbildung, in Hahnbach dieses Leistungsabzeichen für die Adlholzer zu ermöglichen. Gestellt wurden von Hahnbach Fahrzeug und Gerätschaften sowie der Gruppenführer und Maschinist.

In vorherigen Übungen wurden die Adlholzer mit dem neuen HLF 20 vertraut gemacht. Sie erlernten den Umgang mit den darin vorhandenen Gerätschaften. Bei der Abnahme, geleitet durch das Schiedsrichtergespann Kreisbrandrat Fredi Weiß, Kreisbrandinspektor Karl Luber und Kreisbrandmeister Christof Strobl, startete man mit der Gerätekunde. Danach galt es eine eingeklemmte Person aus einem Fahrzeug zu befreien. Binnen maximal 240 Sekunden mussten parallel zum Eigenschutz eine Verkehrsabsicherung, die notwendigen Geräte zur Personenrettung und Brandbekämpfung aufgebaut werden. Ebenso galt es stets, den Verunglückten zu betreuen.Mit souveränem Aufbau wurde das Erlernte unter Beweis gestellt. Die Schiedsrichter bedankten sich bei allen Beteiligten - bei der Feuerwehr Adlholz für die Bereitschaft, sich neuen Aufgaben zu stellen und der Wehr Hahnbach für die Ausbildung und Bereitstellungen. Dank sagten die Adlholzer dem Patenverein aus Hahnbach und dem Schiedsrichtergespann. Hinterher waren alle zur Brotzeit eingeladen. In geselliger Runde wurde auch das in Adlholz am nächsten Wochenende bevorstehende Feuerwehrfest angesprochen

Von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. Juni, ist in Adlholz wieder einiges geboten: Die örtliche Freiwillige Feuerwehr feiert ihr 125-jähriges Bestehen.

Richtung Dorfkapelle

Kleine Blaulichtmeile

Adlholz. Da ein solch runder Geburtstag ein besonderes Ereignis für eine Feuerwehr ist, haben sich die Adlholzer viel vorgenommen. Ein buntes Programm bietet an drei Tagen zahlreiche Höhepunkte - besonders am Sonntag. Die Feierlichkeiten stehen unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Bernhard Lindner. Die Patenschaft wurde - wie schon vor 15 Jahren - der Hahnbacher Wehr angetragen. Erstmals wird in Adlholz in einem Festzelt und in dem bei der Gastwirtschaft Fenk in der Dorfmitte befindlichen Stodl gefeiert.Startschuss ist am Freitag mit dem Jugendabend für alle Jungen und Junggebliebenen. Wie in früheren Tagen beginnt um 20 Uhr eine Plattenparty mit Zelt- und Barbetrieb. Für gute musikalische Stimmung sorgt ein DJ. Essen und Getränke sind parat. Premiere haben die Adlholzer Feuerwehr-Burger, die zur Stärkung gegrillt werden. Der Eintritt ist frei.Der Samstag ist der Tag des Gedenkens und des Dankes. Zum Festkommers am Abend formieren sich um 18.30 Uhr Vereine und Ehrengäste zum Zug in Richtung Dorfkapelle. In einer Andacht wird um 19 Uhr der verstorbenen Mitglieder der Feuerwehr Adlholz gedacht. Die Hahnbacher Marktbläser geben zum Totengedenken zu den Reden des Vorsitzenden Paul Winklmann und von Bürgermeister Lindner ihre musikalische Note dazu. Um 20 Uhr beginnt der Kommersabend im Festzelt mit dem Bieranstich durch den Schirmherrn mit Landrat, Brauerei- und Vereinsverantwortlichen.Zahlreiche Mitglieder der Jubiläumswehr werden dabei für langjährige Treue geehrt - einige gar für über 60 Jahre Zugehörigkeit. Erstmals in der Vereinsgeschichte haben sich heuer im Mai sieben Aktive dem Leistungsabzeichen Technische Hilfeleistung bei der Feuerwehr in Hahnbach unterzogen (siehe weiterer Bericht auf dieser Seite).Die Abzeichen der Stufe 1 in Bronze werden an diesem Abend an die Uniformen der Teilnehmer geheftet. Zu den Ehrungen sind die obersten Führungskräfte der Feuerwehr im Landkreis anwesend. Die Hahnbacher Marktbläser umrahmen den offiziellen Teil des Festkommers. In unterhaltsamer Atmosphäre besteht die Möglichkeit, Erinnerungen aufleben zu lassen. Für Speis' und Trank ist gesorgt.Mit dem Sonntag gelangt das Fest zum Höhepunkt. Um 9.30 Uhr ist feierlicher Gottesdienst in der Ortsmitte, zelebriert von Stadtpfarrer Johannes Kiefmann. Vereine und Ehrengäste stellen sich ab 9 Uhr zum Kirchenzug auf. Das Jugendblasorchester des Musikvereins Vilseck begleitet die Kolonne, den Gottesdienst und den späteren Frühschoppen. Ab 11.30 Uhr besteht im Zelt die Möglichkeit zum Mittagessen (Braten mit Knödel und Salat, Käse- und Grillspezialitäten).Nachmittags ist Festbetrieb mit Kaffee und Kuchen. Der Grill bleibt angeschürt. Ab 14 Uhr startet die kleine Blaulichtmeile. Dort zeigt der Hahnbacher Patenverein verschiedene Vorführungen sowie die im neuen HLF 20 verladenen Gerätschaften.Die Bevölkerung ist eingeladen. Nach dem Ausklang gibt es nur eine kurze Verschnaufpause, denn an gleicher Stelle wird am Wochenende 8. bis 10. Juli bei der Adlholzer Kirwa erneut gefeiert.