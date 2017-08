Vermischtes Hahnbach

21.08.2017

21.08.2017

Es war bereits sein zweiter Besuch auf dem Frohnberg: Zum kirchlichen Abschluss der Festwoche kam der Regensburger Weihbischof Josef Graf zum Pontifikalgottesdienst.

Graf feierte diese Messe in Konzelebration mit Ruhestandgeistlichem Hans Peter Heindl und Pfarrvikar Christian Preitschaft. Diakon Dieter Gerstacker assistierte und Pfarrer Christian Schulz begrüßte zum zweiten Mal den Weihbischof am Freialtar. Die Hahnbacher Marktbläser unter Benno Englhart begleiteten in gewohnt perfekter Manier die sehr gut besuchte Feier."Maria - Stern der Neuevangelisierung" war Grafs Predigtthema. Wie einst der Polarstern die hilfreichste Navigationshilfe für Seefahrer gewesen sei, könne heute noch die Gottesmutter "Leitstern in allen Lebenslagen" sein. Dank einer Orientierung an ihrem Leben, gleich einem Wegweiser, brauche man "niemals hoffnungslos" zu sein.Derzeit scheine zwar der "Glaube zu verdunsten" - das "Glaubenswissen nehme ab" und auch die Kirchenaustritte schmerzten. Schuld daran hätten allerdings nicht der Zölibat oder das geforderte Priestertum der Frau, sagte Graf: Denn sonst hätten die evangelischen Mitchristen nicht einen noch höheren Schwund an Mitgliedern.Er riet, vermehrt "auf Maria zu schauen", da sie die "Erstevangelisierte" gewesen sei. Ihr vorbildliches Leben, ihr Ja zu Gottes Plänen, sei wegweisend gewesen, so dass sie zu einem Lichtblick geworden sei. Maria dürfe als "Fürsprecherin bei Gott" gesehen werden, sagte der Weihbischof: "Bitten wir also alle Maria, damit wir unser Ziel, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, erreichen."Am Ende dankte Pfarrer Christian Schulz allen, die sicht- und hörbar oder im Hintergrund, für das "gelungene Gemeinschaftsprojekt" mitgearbeitet haben. Franz Erras und Josef Rauch überreichten dem Ortspfarrer einen Scheck über 20 000 Euro für den Erhalt der Kirchen in der Pfarreiengemeinschaft.

Ein Resümee

Unterschiedlich fallen die Resümees der verschiedenen Anbieter auf dem Frohnberg aus. Gemeinsam ist allen, dass der Tag des Patroziniums (Mariä Himmelfahrt) einen noch nicht gekannten Besucherrekord brachte. Ab 10.15 Uhr wurde sogar eine lange Schlange von Autofahrern, die auf den Berg wollten, zurückgeschickt. Auch die beiden Sonntage waren sehr gut besucht.Das Unwetter am Freitag (auch das in diesem Ausmaß einmalig) hinterließ zuerst einen Schock, erklärten alle. Aber "kaum hatte der Regen aufgehört" erinnern sich die Bratwurstbrater, "standen die Leute schon wieder Schlange". Die Wirte waren zufrieden, die Wetterkapriolen seien meist oder fast "hereingeholt" worden."Für mich ist die Frohnbergwoche mein Hobby", unterstreicht Walter Trösch, ehrenamtlicher Mesner der Wallfahrtskirche. Wie jedes Jahr findet er in seinem "Biergarten auf dem Berg" nur "fröhliche und gut gelaunte Gäste. Securities brauchen wir hier - Gott sei Dank - nicht". Sehr froh sind alle, alljährlich auf ein Stammpersonal zurückgreifen zu können. Ein Anliegen ist es dem ehemaligen Hahnbacher FFW-Kommandanten, die Feuerwehr Hahnbach zu loben. Diese habe den Kerzenbrand an der Lourdeskapelle schnell gelöscht.Der Losstand des kirchlichen Fördervereins und die Damen von der Eine-Welt-Bude meldeten Rekordergebnisse. Diese seien wohl auch ihrer Kontinuität zu verdanken gewesen und einem zunehmenden Bewusstsein für die "Anliegen der Kirche oder der Einen Welt".Auch Bürgermeister Bernhard Lindner und Kirchenpfleger Konrad Huber zogen eine positive Bilanz und betonten, dass ihnen viele versichert hätten, dass "der Frohnberg der Berg schlechthin" sei. Sie stellten eine "zunehmend überregionale Attraktivität" fest. Huber war besonders beeindruckt von den Gottesdiensten mit ihren "ansprechenden Predigten". Der hervorragende Besuch sei eine "starke Glaubensdemonstration" gewesen, die "einfach gut getan" habe.Für viele Besucher ist das Ambiente auf dem Berg besonders entspannend. Dazu gehört der Spielplatz - aber auch, dass man zum Gottesdienst "im feinen Sonntagszwirn" aber auch in Radlerkluft, mit und ohne Hund, gehen kann. (mma)

Die Singgemeinschaft St. Jakobus unter der Leitung der Solistin Jana Müller umrahmte den Vormittagsgottesdienst am letzten Sonntag der Wallfahrtswoche. Auf dem Frohnberg predigte Ruhestandsgeistlicher Hans Peter Heindl über "Maria - Leben ohne Ende" vor einer besonders großen Schar Gläubiger - ein neuer Besucherrekord. "Wie jeden Sonntag feiern wir Auferstehung", die immer wieder neu "Leben möglich mache", betonte der Seelsorger. Maria habe die "die Flamme des Glaubens hochgehalten". So konnte sie zur "Ursache unserer Freude" werden, die "ein Leben ohne Ende" verheiße, dem "der Tod nichts mehr anhaben" könne.