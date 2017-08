Vermischtes Hahnbach

13.08.2017

13.08.2017

Der von vielen Gläubigen gebetete Kreuzweg, dessen Stationen der Frauenbund geschmückt hatte, eröffnete den kirchlichen Teil der Festwoche auf dem Frohnberg. Im Gottesdienst zum Auftakt stellte Pfarrer Christian Schulz 100 Jahre Maria "Patrona Bavariae" und "unser aller Mutter" vor, "die nicht abgedankt hat, auch wenn viele sie vergessen haben". Entgegen manch allgemeiner Wahrnehmung seien die Christen "aufs Leben hin gemacht" und hätten mit Maria eine bleibende Hoffnung im Herzen. Der Mensch frage stets nach beständigen Werten und einem persönlichen Glaubenszeugnis. Seit Jahrhunderten habe man - gerade in Krisenzeiten - besonders bei Maria Zuflucht gefunden. Herzog Maximilian von Bayern habe sich im 17. Jahrhundert bei der Gegenreformation nach dem Dreißigjährigen Krieg besonders auf Maria berufen als "katholischem Kennzeichen". Auch wollte er nicht sich als Landesherr, sondern Maria als schützende Gottesmutter an der Spitze von Bayern sehen. Sichtbares Zeichen dafür sollte unter anderem die Mariensäule vor dem Münchner Rathaus sein. Bewusst habe er Maria bei der damaligen Weltuntergangsstimmung gegen jede Hoffnungslosigkeit gesetzt. Diese "echte Zuversicht" habe Papst Benedikt XV. im Jahre 1917 fest gehalten und Maria zur Patrona Bavariae erhoben. Wie damals könne auch heute Maria "durch ungeheure Krisen hindurch" Hoffnung vermitteln, und für den Glauben kostbarster Besitz sein. Bis heute seien in allen Prüfungen Neuanfänge mit Hilfe Marias möglich. Dazu brauche es aber die Bereitschaft, mit ganzem Sinn sich dem Himmel zu öffnen und wie Maria mit Christus verbunden zu bleiben. Ein persönliches "Ich vergesse dich nicht" sei die rechte Antwort in mancher Not. Bild: mma