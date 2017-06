Vermischtes Hahnbach

15.06.2017

(mma) Zu den Klängen der Marktbläser hatten sich zum Fronleichnamszug Pfarrer Christian Schulz, Gremien, Vereine, Kommunionkinder und Familiengruppen eingereiht. Gleich am ersten Altar erfreuten die Jüngsten vom Kindergarten St. Josef mit zwei Liedern. Pfarrer Schulz deutete in seiner Predigt die "große Brotrede Jesu", die alle vom Bösen, vom Tod befreien wolle, allerdings mit dem für viele "unvorstellbaren Geheimnis der Eucharistie". Bis heute seien alle Christen aufgefordert, "das lächelnde Antlitz Jesu" zu zeigen - auch bei Ablehnung und beim Leiden am eigenen Versagen. Das Fronleichnamsfest gebe dazu drei hilfreiche Hinweise. So gelte es, aus der Enge des Herzens herauszutreten, mit rechtem Vorleben. Dann folge das "Voranschreiten ohne eine Rückwärtsorientierung", konsequent "in den Himmel hinein". Als drittes solle ein "Christus Hochhalten" gesehen werden. Dies durchzuhalten, sei "Seelen heilend" und ende in Dankbarkeit, auf Griechisch "Eucharistie".