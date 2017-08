Für bedürftige Kinder in Brasilien

Vermischtes Hahnbach

14.08.2017

Als eine seiner letzten Amtshandlungen war es für den Hahnbacher Mittelschullehrer und künftigen Ruheständler Fritz Neumüller eine große Freude, seinen Ex-Klassenkameraden und jetzigen Projektleiter von Kulturbras, Karl Lang, bei dessen Deutschland-Urlaub zur Spendenübergabe einzuladen. Mit Elternbeiratsvorsitzender Julia Jung und Rektor Heinz Meinl händigte er an ihn den Erlös des Flohmarktes beim Schulfest in Höhe von 300 Euro aus. Kulturbras unterstützt vernachlässigte und hilfsbedürftige Kinder in den Armenvierteln der brasilianischen WM-Stadt Fortaliza. Lang berichtete von Drei- bis etwa Dreizehnjährigen, die dort unterrichtet und direkt medizinisch betreut werden. Das Geld komme direkt den Kinder zugute, da der Verein sämtliche Verwaltungskosten übernehme. Dankbar nahm Lang (Zweiter von links) die Spende von Neumüller (links), Meinl und Jung (von rechts) entgegen. Bild: ibj