07.05.2018

Iber. Streuobstwiesen gehören noch nicht ganz der Vergangenheit an, aber es drohe der Verlust des nötigen gärtnerischen Wissens, befürchtet der Gartenbauverein Iber und Umgebung. Deshalb warb er für den Kinder- und Jugendwettbewerb des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege, der unter dem Motto "Streuobst-Vielfalt - Beiß rein!" steht. Carina Kohl und Melanie Gebhardt arbeiteten zusammen mit Vorsitzendem Eduard Eckl ein Programm aus, um generationenübergreifend vor allem Dorfkindern die Ökologie gefährdeter Streuobstwiesen aufzuzeigen.

Schon bei der ersten Aktion konnten die Kinder selbst Hand anlegen, um zusammen mit einem Spezialisten kleine Apfelbäume zu veredeln. Konzentriert wurden die Wunden der Schnitte am eigenen Bäumchen verbunden und verstrichen, bevor sie in ein vorbereitetes Beet, versehen mit selbst gestalteten Namenschildern, am Dorfplatz gepflanzt wurden.