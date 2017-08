Vermischtes Hahnbach

14.08.2017

"Maria, Heil der Kranken" war Thema eines Gottesdienstes speziell für Kranke und Behinderte am Freialtar auf dem Frohnberg. Hannelore Schuster, die Beauftragte für Behindertenarbeit des Kneippvereins, dankte Pfarrer Christian Schulz und Diakon Dieter Gerstacker für "die geschenkte Kraft im Gottesdienst und in den Einzelsegnungen, damit es wieder ein wenig heller wird im Leben".

In seiner Predigt erinnerte Pfarrer Schulz an Kevelaer, das Marienheiligtum seiner Heimat, wo "Maria, Trösterin der Betrübten" verehrt wird. Viele Votivgaben und auch das Fürbittbuch zeugten dort von der körperlichen und seelischen Heilung vieler.Wenn man einen tieferen Sinn, der mit Jesus, dem Gekreuzigten, verbinde, erfahre, werde oft "im Ertragen des Opfers ein Weg des Lernens und Reifens, ja der Gnade möglich". Dann mache man sich und seiner Umgebung auch nicht das Leben schwerer, sondern habe einen "gewandelten Blick" und eine "innere Fruchtbarkeit". Auch Maria "ging durch das Tal der Tränen", sagte Schulz: Man dürfe also ruhig klagen wie in den Psalmen.Den Begleitern riet er, "behutsam zu sein und in die Tiefe zu gehen". Gerade inbrünstiges Beten um innere Kraft und das Annehmen der Krankheit könnten nicht selten sogar "fruchtbarer als das der Starken und Gesunden" werden.Renate Werner begleitete die Eucharistiefeier an der Orgel. Im Anschluss spendeten Pfarrer Schulz und Diakon Dieter Gerstacker den Einzelsegen.