Großbrand in Godlricht

Vermischtes Hahnbach

16.08.2017

Godlricht. In einer Lagerhalle eines Industriebetriebes in Godlricht ist am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude im Vollbrand, die Flammen griffen auf eine zweite Halle über.

Beide Gebäude wurden ein Raub der Flammen und brannten komplett ab. Bis zu 150 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer in dem papierverwertenden Betrieb am Ortsrand von Godlricht (Gemeinde Hahnbach) und versuchten Bürocontainer vor den Flammen zu bewahren. Wir berichten weiter, wenn es nähere Informationen gibt.