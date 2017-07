Vermischtes Hahnbach

27.07.2017

Heimlich, still und leise als Lehrer in den Ruhestand treten? Eigentlich undenkbar. Doch zwei Hahnbacher Lehrkräfte entschieden sich für eine Verabschiedung "auf kleiner Flamme". Das Lehrerkollegium hat sich aber nicht so ganz daran gehalten.

Wenigstens ein Abschiedsständchen muss drin sein, dachten sich die Kollegen an der Grund- und Mittelschule Hahnbach. So lockerten sie die Verabschiedung in kleinem Kreis mit umgedichteten Liedern sowie einer kleinen Showeinlage auf, um Ulrike Wesnitzer und Friedrich Neumüller in Pension zu schicken.Die Hauptpersonen (er)trugen das singende Lehrerkollegium mit Fassung und mussten bei den Versionen von "Auf der schwäbschen Eisenbahne" und "Preußens Gloria" sogar ein wenig schmunzeln. Es blieb weiterhin eher gemütlich, als Schulleiter Hans Meinl mit vergleichsweise wenigen Worten das Wirken beider Lehrkräfte würdigte. Ulrike Wesnitzer beschrieb der Rektor als engagierte und schülerorientierte Lehrkraft, für die "Sinn- und Werteverständnis" keine leeren Worthülsen sind. Sie war sowohl im Kollegium als auch in der Schulleitung geschätzt und geachtet. Sie hinterlasse tiefe Spuren, so dass man fast sagen könne, sie zähle "eigentlich schon zum Inventar".Tatsächlich besuchte Wesnitzer bereits als Schulanfängerin die Gebenbacher Grundschule und kehrte nach verschiedenen Stationen 1999 als Lehrerin dorthin zurück. Sie blieb auch nach der Eingliederung Gebenbachs in die Volksschule Hahnbach dem Schulort Gebenbach treu. Nach fast 35 Lehrerjahren tritt Ulrike Wesnitzer nun in den Ruhestand.Noch-Kollege Friedrich Neumüller hat in seiner dienstlichen Laufbahn "das Spektrum eines Volksschullehrers voll ausgeschöpft", wie Rektor Heinz Meinl ausführte. Er habe in den unterschiedlichsten Jahrgangsstufen unterrichtet und an mehr als zehn Schulen Dienst getan.Als Neumüller 2006 in Hahnbach landete, kam Beständigkeit in sein Lehrerleben. Er betreute Schüler der 7. Klasse bis zu ihrem Abschluss. Der Schulleiter beschrieb ihn als Lehrer, dem es am Herzen lag, seine Schüler auch emotional zu stärken. Seine kontaktfreudige, offene Art war bei Neumüllers Kollegen ebenfalls sehr geschätzt. Sowohl Ulrike Wesnitzer als auch Friedrich Neumüller werden in Hahnbach große Lücken hinterlassen, resümierte Meinl und wünschte für den weiteren Lebensweg alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.