21.11.2017

Pfarrei und Marktgemeinde haben am Volkstrauertag der Opfer von Krieg, Terror und Gewalt gedacht. "Das Gedenken an sie muss ein gemeinsames Anliegen für das ganze Volk sein. Es geht auch um Opfer, die von Menschen gebracht wurden", mahnte Pfarrer Christian Schulz beim Gottesdienst.

Der Friede in der Welt hänge von uns allen ab. "Jeder soll für Gerechtigkeit eintreten. Ein einzelner Tod ist eine Tragödie, Millionen sind eine Statistik." Nackte Zahlen sagten nichts über Schicksale aus, sagte er weiter. Man gewöhne sich daran, Zahlen zu den Akten zu legen. "Wenn wir an Krieg und Gewalt denken, geht es um Opfer und Täter. Hinter jedem steht eine Lebensgeschichte."Zur Gedenkfeier am Friedensmal auf dem Kirchplatz, wo die Soldaten- und Reservistenkameradschaft sowie eine Abordnung der Stabskompanie die Ehrenwache stellten, hatten zwölf Vereine Aufstellung genommen. Die Marktbläser eröffneten mit einem Choral. Nach Gebeten erinnerte Bürgermeister Bernhard Lindner an die beiden Weltkriege. "Die Idee des Volkstrauertages geht über unsere persönlichen Erfahrungen hinaus. Mit der gegenwärtigen Erinnerung sollen wir aus unserer Vergangenheit lernen."Die Geschichte liefere uns keine eindeutige Anleitung, sie sei aber Grundlage unseres historischen Bewusstseins. "Mit diesem Wissen verstehen wir, warum es zu all dem Leid kam. Nur so begreifen wir, welche Auswirkungen das Geschehene auf unser Land hat." Letztlich könne uns nur der Blick in die Zukunft Perspektiven bieten. "Gerade das Opfer der Gefallenen der beiden Weltkriege bedeutet für uns eine große Verpflichtung. Wir sind es ihnen schuldig, ihr Gedächtnis wach zu halten." Zum Lied vom "Guten Kameraden" und der Nationalhymne wurden Kränze niedergelegt.