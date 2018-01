Vermischtes Hahnbach

08.01.2018

11

0 08.01.201811

"Hahnbach Helau" heißt es beim Gaudiwurm am Faschingssonntag, 11. Februar, vor allem entlang der Hauptstraße. Sie wird gegen 13 Uhr von der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg und der Feuerwehr Hahnbach für den Verkehr gesperrt: Damit wird sie zur Fußgänger- und Schunkelmeile.

Für Party danach gesorgt

Hinweise und Sicherheit



Es werden wohl wieder über 50 Gruppen sein, die zu Fuß oder mit großen und kleinen Wägen den Hahnbacher Faschingszug bilden. Ab 14 Uhr folgen sie dem ausrichtenden Kulturausschuss mit den Bürgermeistern an der Spitze. Der Zug beginnt am Oberen Tor, dem Ortsausgang in Richtung Gebenbach, führt dann durch die Hauptstraße in Richtung Sulzbach, um am Kreisel umzudrehen und in der Gegenrichtung zurückzukehren. Ungezählte Zuschauer, oft fantasievoll kostümiert, bejubeln dann wieder fesche Mädels, wilde Jungs und viele andere Narren. Die werden sicher, wenn auch jetzt noch "top secret", wieder allerlei Ereignisse aufs Korn nehmen.Schon hat Franz Erras, der erfahrene langjährige Organisator, ein "ganzes Dutzend" feste Anmeldungen. Fast täglich kommen noch weitere hinzu. Auch sind bereits drei Kapellen bestellt, die zünftig "Maakk affe, Maakk oiche" aufspielen und zum Schunkeln und Mitsingen einladen. Im Anschluss an den Zug, sofern es das Wetter zulässt, sind alle eingeladen zu Musik und Getränkeverkauf des Burschenvereins im Abschnitt der Amberger Straße zwischen Hauptstraße und Amberger Tor. In allen Gastwirtschaften ist Faschingstreiben angesagt - und im Rittersaal Tanz und gute Laune bei Musik und vielen Schmankerln.Die Teilnehmer müssen für ausreichende Sicherheit des Zugs sorgen. So darf kein Alkohol an Fahrer und Begleitpersonen ausgegeben werden. Auch muss für jedes sich drehende Rad eines Wagens ein Begleiter mitgehen. Unrat wie Sägespäne, Stroh oder Ähnliches darf nicht verstreut werden. Rote Nummernschilder sind nicht mehr erlaubt, sondern nur Tageszulassungen.Dank der großzügigen Spende der Wirte wurden bereits gut verpackte "Tonnen an Süßigkeiten" und manche praktische Kleinigkeit zum Auswerfen bestellt. Ab 13.15 Uhr können die Gruppen diese am Hintereingang des Rathauses abholen. Der "Kultur-Franze" bittet darum, bis spätestens 13 Uhr am Sonntag alle Fahrzeuge aus dem Ortskern zu entfernen, da für diese keine Versicherung übernommen werden kann.Selbstverständlich gibt es auch wieder einen Sanitätsdienst, den das Bayrische Rote Kreuz anbietet. Die Sanitäter gehen im Zug mit. Eine permanente Anlaufstelle wird zudem wieder beim Frisörgeschäft Heindl neben der Sparkasse eingerichtet.