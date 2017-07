Vermischtes Hahnbach

28.07.2017

Auf der Suche nach ihren besten Vorlesern haben sich die drei zweiten Klassen der Grundschule Hahnbach zum Finale zur Ermittlung ihres obersten "Leselöwen" getroffen. Aus jeder Klasse war in dieses Rennen der jeweilige Sieger der Vorrunde geschickt worden.

Zuerst trugen die jungen Leser ein Stück aus einem selbst gewählten Buch vor, im Anschluss zeigten sie ihre Fertigkeiten an der Geschichte des "Mondscheindrachens" von Cornelia Funke. Der Jury mit Hannelore Dorner von der gleichnamigen Buchhandlung in Sulzbach-Rosenberg, Rektor Heinz Meinl und Förderlehrerin Astrid Nußstein fiel die Auswahl sichtlich schwer. Bewertet wurden Lesetechnik und Textgestaltung.Den "Leselöwen" konnte Schulsieger Philip Graf (2a) mit nach Hause nehmen. Yannick Schlör (2b) und Annika Piller (2c) freuten sich über die nächsten Platzierungen. Auch alle anderen Klassensieger, die in die Endrunde gekommen sind, konnten nach diesem spannenden Lesewettbewerb stolz auf sich sein und einen Buchpreis entgegennehmen.