29.03.2018

Ganz im Zeichen des 25-jährigen Bestehens steht das Jahr 2018 bei den Hahnbacher Marktbläsern. Mit unterschiedlichen Veranstaltungen feiert der Verein seinen jugendlichen Geburtstag. Den Auftakt bildet das Jubiläumskonzert am Samstag, 7. April, um 19.30 Uhr in der Josef-Graf-Halle.

Zusammen mit ihrem Dirigenten Benno Englhart haben die Musiker ein unterhaltsames Programm zusammengestellt, das auch Höhepunkte der vergangenen Konzerte beinhaltet. Zur intensiven Vorbereitung auf dieses Kulturereignis der Marktgemeinde begaben sich die Musiker für drei Tage in die Jugendherberge Tannenlohe in ein Trainingslager, um nichts dem Zufall überlassen zu müssen.So dürfen sich die Besucher auf ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm freuen. Neben zeitgenössischen Melodien gibt es auch Klassisches zu hören. Klänge aus Händels "Wassermusik" gehören ebenso dazu wie Abstecher in die Musical- und Filmszene. Aber auch Freunde der traditionellen bayerischen Blasmusik kommen bei Marsch, Polka und Co auf ihre Kosten. Mit Spannung werden auch wieder die frischen und modernen Klänge des "Nachwux"-Orchesters unter der Leitung von Stefanie Daubenmerkl erwartet.Als Moderator wird Pfarrer Christian Schulz in gewohnter Manier durch das Programm führen. An das Konzert schließt sich ein gemütliches Beisammensein in der Schulaula an. Eintrittskarten zum Preis von sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder sind im Vorverkauf in der Bäckerei Wiesnet und im Elektrogeschäft Winkler sowie an der Abendkasse erhältlich.