Vermischtes Hahnbach

27.12.2017

Der Platz reicht gerade eben so. Dicht an dicht sitzen Groß und Klein. Sie lauschen dem Glockengeläut, das zu einem besonderen Jubiläum ins Andreas-Raselius-Haus einlädt: Die Hahnbacher Minikirche feiert dort 20-jähriges Bestehen - fast schon großes Kino.

Als Marita Weber und Heidi Kotz den Gottesdienst für die Kleinsten 1994 aus der Taufe hoben, war das lediglich ein Angebot für die Eltern-Kind-Gruppe. Doch ihre Idee schlug so große Wellen, dass sie drei Jahre später im Andreas-Raselius-Haus die erste öffentlich zugängliche Minikirche abhielten. Und das mit großem Erfolg. Seither strömen alle zwei Monate begeisterte Kinder mit Eltern, Großeltern, Freunden und sonstigen Verwandten zu den ökumenischen Kindergottesdiensten. Diese finden abwechselnd im Pfarrsaal oder eben im Andreas-Raselius-Haus statt. Jede Minikirche steht unter einem anderen Motto. Diakonin Irene Elsner und Gemeindereferentin Rita Weiß gestalten die Treffen gemeinsam mit ihrem Team mit vielen bewegten Kinderliedern, Gitarrenmusik und kleinen Spielszenen. Zum 20. Jubiläum stand neben dieser Feierlichkeit eine kleine Entdeckungstour im Programm: Kinder durften das evangelische Gotteshaus unter die Lupe nehmen, die Kanzel besteigen, auf der Empore die Orgel anschauen und selbst in eine der vielen Pfeifen hineinblasen. Es gab gar die Pippi-Langstrumpf-Melodie oder Klänge aus "Die Sendung mit der Maus" als akustische Dreingabe.Zum Jubiläum gehörte die Ehrung verdienter Mitglieder. Die Gründerinnen Marita Weber und Heidi Kotz beispielsweise sind nach wie vor in der Minikirche aktiv und untermalen die Lieder mit ihren Gitarrenklängen. Und ab Februar werden sie wieder ganz an der Spitze stehen und die Kindergottesdienste gestalten, da sich Diakonin Irene Elsner und Gemeindereferentin Rita Weiß anderweitig orientieren. Ein Neuanfang - nach genau 20 Jahren.