Vermischtes Hahnbach

03.01.2018

7

0 03.01.2018

Über 30 Sternsinger der Hahnbacher Ministranten sind am Fest der Heiligen Familie, dem 1. Januar, für ihre ehrenamtliche Aufgabe ausgesandt worden. Der Ruhestandsgeistliche Hans-Peter Heindl erteilte ihnen in einem Gottesdienst seinen Segen und bat die Gemeinde um Spenden für das große Kinderhilfswerk, das die Sternsinger bundesweit unterstützen.

Nadine Graf und Luca Hackl hatten zusammen mit fünf Ministrantinnen mehrere Gruppen der Heiligen Drei Könige samt Sternträgern im Klostergewölbe eingekleidet. So festlich gewandet zog die Schar in die Pfarrkirche ein. Unter dem Motto "Segen bringen - Segen sein" sammeln die mehr als 30 Jungen und Mädchen nun Spenden, die in verschiedenen Hilfsprojekten eingesetzt werden sollen. Das Hauptaugenmerk der Aktion liegt heuer auf dem Problem der Kinderarbeit in Indien und anderen Teilen der Welt.In neun Gruppen, die teilweise von älteren Ministranten begleitet werden, sollen bis zu Epiphanie, dem Festtag der Heiligen Drei Könige, alle Hahnbacher Ortsteile besucht werden. Die Ortschaft Iber ist allerdings erst am nächsten Wochenende dran.