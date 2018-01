Vermischtes Hahnbach

Mit der Teilnahme am bayerischen Schülerleistungsschreiben können sich Kinder mit ihren Leistungen im Fach Wirtschaft in der Kategorie "Schnellschreiben" und "Autorenkorrektur" bayernweit messen. Bei diesem Wettbewerb müssen die Teilnehmer zehn Minuten lang einen Text eingeben und in dieser Zeit möglichst viel Text mit möglichst wenig Fehlern schreiben.

Bei der Autorenkorrektur muss der vorgegebene Text nach vorgegebenen Korrekturzeichen und Anweisungen gestaltet werden. Die Aufgaben und Texte stellt der bayerische Stenografenverband.Gemäß der Devise "Übung macht den Meister" stellte auch dieses Mal die Mittelschule Hahnbach wieder die Landesssiegerin in der Kategorie "Autorenkorrektur".So wurde nun Melina Seifert zu einem festlichen Empfang für die Landessieger aller Schularten ins Kultusministerium nach München eingeladen. Dort wurde sie von Ministerialdirigentin Elfriede Ohrnberger und der Vorsitzenden des bayerischen Stenografenverbandes, Gerlinde Lanzinger, mit einer Urkunde ausgezeichnet.Mit Johanna Schenk und Alina Neumüller kommen auch die zweit- und drittplatzierten Schülerinnen auf Landesebene aus Hahnbach. Zusammen mit der Landessiegerin erhielten sie von Rektor Heinz Meinl und ihrer Fachlehrerin Marlene Stopfer-Höhn auch eine Urkunde und einen Gutschein über 20 Euro.