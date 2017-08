Vermischtes Hahnbach

11.08.2017

Gemeinsam mit anderen unterwegs sein: Das bedeutet Wallfahren für Hahnbachs Pfarrer Christian Schulz. Ziel sei es, "in begrenzter Zeit- und Wegstrecke dem Ewigen bewusster und intensiver auf die Spur zu kommen". Gelegenheit dazu bietet ab heute die Festwoche auf dem Frohnberg.

Kurz vor dem Frohnbergfest hat Pfarrer Christian Schulz im Interview mit der AZ über das Pilgern im Allgemeinen und das Hahnbacher Wallfahrerfest im Besonderen gesprochen. Er ist auch diesmal der Festprediger.Christian Schulz: 100 Jahre Patrona Bavaria ist Anlass genug, am Frohnberg, einem Marienheiligtum, wieder einmal Maria ganz in den Mittelpunkt zu stellen.Unmittelbar nach dem Gottesdienst im vergangenen Jahr erging vom zuständigen Pfarrer die Einladung an Weihbischof Josef Graf, auch in diesem Jahr wieder einen der Hauptgottesdienste zu übernehmen. In der Regel wird eine dieser Feiern als Pontifikalgottesdienst gehalten - und die damals unmittelbare Wiedereinladung von Weihbischof Graf war der kürzeste und direkteste Weg, dies zu gewährleisten.Jeder Gottesdienst hat ein eigenes Thema mit entsprechenden Lesungstexten/Evangelien und Fürbitten. Da die Auswahl hierzu bereits im Januar abgeschlossen war, findet die Vorbereitung durch ein beständiges Nachsinnen über die Einzelthemen statt. Verbunden ist dies mit einem inneren Sortieren und Zusammenstellen eines jeweiligen roten Fadens von Bildern und Motiven. Die konkrete Ausformulierung ergibt sich dann aber erst beim Predigen selbst und ist immer noch offen für spontane, situationsbezogene Gedanken.Wenn von früher gesprochen wird, dann kann man für das Frohnbergfest von "noch früher" sprechen. Damals war tatsächlich auch - wie gegenwärtig - im Wesentlichen ein Hauptprediger zu hören. Dieser gewährleistet eher einen strukturierten Zusammenhang aller Einzelthemen, so dass auch in der Woche tatsächlich ein roter Faden mit fortführenden und vertiefenden Motiven erkennbar ist. Das ist bei vielen verschiedenen Predigern, die sich in der Regel ja zuvor über ihre Inhalte nicht austauschen, schwerlich möglich.Das vermag ich nicht zu beurteilen. Zumal auch äußere Umstände, besonders das Wetter, Einfluss auf die Gottesdienstgemeinde ausüben. Für die drei Bergfeste, die bisher in meinem Verantwortungsbereich lagen, kann ich keine größeren Schwankungen ausmachen, aber auch keine offensichtliche Tendenz ableiten.Als Motiv für eine besondere Zuneigung zur Gottesmutter die mögliche Erfahrung einer "weiblichen Seite Gottes" zu formulieren, scheint mir persönlich - wenn auch nicht gänzlich von der Hand zu weisen - etwas weit hergeholt. Ich denke, dass die Gläubigen vielmehr ein Gefühl dafür haben, dass es den Sohn nicht ohne die Mutter, Christus nicht ohne Maria gibt.Wenn, dann müsste wohl eher gesagt werden, dass in Maria die mütterliche und zugleich jungfräuliche Dimension der Kirche personale Gestalt findet. Und so die Kirche selbst wiederum diese Wesenszüge in besonderer Weise zu realisieren hat. Maria ist - wie zurecht oft gesagt wird - Kirche im Ursprung und es ist gut, als Gläubiger diesem Ursprung ganz nahe zu sein.Wallfahren bedeutet für mich persönlich, in begrenzter Zeit- und Wegstrecke dem Ewigen bewusster und intensiver auf die Spur zu kommen und vor allem auch mit anderen gemeinsam auf dem Weg zu sein. In meiner alten Heimat am Niederrhein gehörten für mich auch Fußwallfahrten, besonders nach Kevelaer zur "Trösterin der Betrübten" oder Telgte im Münsterland, selbstverständlich zum religiösen Leben dazu. In meinem vorherigen Einsatzort in Niederbayern bei Landshut stellte natürlich Altötting ein solches Ziel dar.