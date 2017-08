Vermischtes Hahnbach

"Maria - Gottes Ruf und des Menschen Antwort": Dies war das Predigtthema beim Hauptgottesdienst am Sonntagvormittag. Bei leichtem Nieselregen zelebrierte Pfarrer Christian Schulz die Messe am Freiluftaltar auf dem Frohnberg.

Seine Konzelebranten waren die aus der Gemeinde stammenden Pfarrer in Ruhestand Johann Hertl, Kaplan Daniel Fenk und Diakon Dieter Gerstacker. Für einen perfekten musikalischen Rahmen sorgten der Kirchenchor St. Ursula aus Ursulapoppenricht unter Leitung von Ludwig Wendl, Monika Peter am E-Piano und Wolfgang Rau an der Orgel. Die Frage, wie denn der Plan aussehe, beantworte oft individuelle Beschäftigung, Ordnung, Sinn und Ziel, begann Schulz seine Predigt. Gott versichere durch die ganze Bibel hindurch: "Ich lasse dich nicht allein." Er hole den Menschen immer wieder aus Sünde und sogar Tod. Wie einst Adam nach dem Sündenfall suche Gott den Menschen "bis zum Ende der Zeit", gerade und auch dann, wenn dieser eigene egoistische Wege gehe, welche ihn in die Irre geführt hätten. Wichtig bleibe aber ein "Einfügen in diesen Weg", indem man auf Gottes Wort in der Gemeinschaft höre. Um zu seinem rechten Abbild zu werden, müsse man fragen, was Gott von einem wolle, wozu er jeden Einzelnen berufen habe. Unüberbietbar zeige dies Maria, die Mutter Gottes, in der "Gott ganz gegenwärtig war". Sie sei "seine Magd" gewesen, die "alles gut gemacht, alles wieder ins Lot gebracht" habe, versicherte der Seelsorger.An Maria zeige sich auch, dass Gott keine Marionetten wolle, sondern die freie Zustimmung, eine Bindung in Freiheit, um gerade dadurch "ganz das Leben zu haben". Jeder Mensch solle und dürfe auf den Anruf Gottes seine individuelle Antwort geben. Dies habe in besonderer Weise Jesus, der dank Maria gesandte "Immanuel", was "Gott mit uns" heißt, beispielhaft gezeigt.Schlusslied war wieder die Bayernhymne, welche aus Hunderten von Kehlen in der Kirche und am Freialtar erklang.