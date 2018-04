Vermischtes Hahnbach

Die gebürtige Nürnbergerin ist gelernte Betriebshandstickerin und Schneiderin und arbeitete zuletzt als Schwesternhelferin im Klinikum Amberg. 1961 heiratete sie Konrad Hubmann aus Iber. Zwei Buben und ein Mädchen wuchsen in der Familie auf. Sohn Peter verstarb 2009. Inzwischen sind vier Enkel und ein Urenkel dazugekommen. Die Jubilarin ist vielseitig interessiert. Neben der Haus- und Gartenpflege unterstützt sie ihren Ehemann bei der Imkerei. Ihre große Leidenschaft gilt immer noch dem Malen von Acryl-Aquarellen und der Musik. So dankten ihr an ihrem Festtag seitens der Kirchenverwaltung Iber Herbert Flierl und Josef Hollweck für 15-jährigen Orgeldienst in der Bruder-Konrad-Kirche, Pfarrkirche St. Jakobus und auf dem Frohnberg. Als Mitglied unterstützt sie die Hahnbacher Marktbläser, den Katholischen Frauenbund und den Waldvogelschutzverein Sulzbach-Rosenberg.