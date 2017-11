Vermischtes Hahnbach

08.11.2017

12

0 08.11.201712

Die Nacht vorher ließ nichts Gutes ahnen - Sturm, Gewitter und kräftiger Regen, und all das kurz vor der Herbstprüfung beim Schäferhundeverein Süß. Doch es kam anders.

Süß. Das Wetter war für die herbstliche Zeit gut mit Sonne und Wolken im Wechsel, angenehmen Temperaturen und vor allem keinem Regen, denn der hätte den ersten Prüfungsteil, das Fährten, anständig verdorben. Nichtsdestotrotz stürmten die zwölf Teilnehmer, davon sieben vom eigenen Verein, mit ihren Gästen nach dem Wettbewerb das Vereinsheim, um sich aufzuwärmen und zu stärken.Da ahnte noch niemand, dass an diesem Tag einiges schief geht. Für zwei Gästeteilnehmer gab es beizeiten schon ein "Mangelhaft". Hier zeigte sich: Hunde sind keine Maschinen und haben eben auch einmal "ihre fünf Minuten". So reichen bei einer Prüfung für Schäferhunde, besonders wenn es um Kategorien, wie die fortgeschrittene Prüfung IPO 1 oder 3 geht, schon Sekunden aus, die das Ergebnis verhageln oder gar zur Disqualifikation führen. Andere an dieser Prüfung teilnehmenden Hunde überraschten mit ihrer Leistung ihre Besitzer positiv, denn noch am Vortag beim Training war es gar nicht so gut gelaufen.Von den zwölf Teilnehmern, die für die IPO 1 bis 3 angemeldet waren, fielen drei durch, sie erhalten im Frühjahr 2018 eine neue Chance. Bewertet wurde wie immer in drei Kategorien; Fährte, Unterordnung und Schutz. Für jede Kategorie gibt es maximal 100 Zähler, die höchste Punktzahl ist demnach 300.Unter Beobachtung und Bewertung von Leistungsrichter Bernhard Babl schaffte es nur einer, an der 300er-Marke zu kratzen: Shawn Brooks mit seiner Hündin Bea vom Rhöner Hof erreichte 292 Punkte, was ein "Vorzüglich" im Ausbildungs- und Prüfungsnachweis bedeutet. Den zweiten Platz belegte das Vereinsmitglied Hermann Rösch (80 Jahre) mit seinem Rüden Ullo vom Haus Pürckner und 286 Punkten. Oktay Cakmak und sein Rüde Bozkurt del Camino Duro folgten dicht mit 284 Gesamtpunkten. Diese beiden Vereinsmitglieder liefern sich schon seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen.Alle erfolgreichen Teilnehmer bekamen entweder einen Pokal oder ein anderes Geschenk, auf alle Fälle aber jede Menge Applaus. Im Hintergrund trugen wieder viele Mitglieder der Ortsgruppe Süß zum Gelingen des Wettbewerbs bei. Diese Herbstprüfung war der letzte Höhepunkt des Jahres 2017 im Vereinsleben.