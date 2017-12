Vermischtes Hahnbach

08.12.2017

4

0 08.12.2017

Zur Feier der Ehejubilare 2017 hieß Pfarrer Christian Schulz (links) beim Gottesdienst in der St.-Jakobus-Kirche 28 Paare (Bild) aus der Pfarreiengemeinschaft willkommen. Der Wortgottesdienst wurde von der Singgemeinschaft St. Jakobus unter Leitung von Jana Müller, Wolfgang Rau an der Orgel und mit Sophia Hofmann als Trompetensolistin umrahmt. Schulz machte in seiner Predigt die Liebe aus dem Verständnis der Christen zum mit Jesu geschlossenen neuen Bund zum Thema. Hier würden Christen die echte Liebe erfahren können. Schulz sagte, dass Ehe und Familie die innigste Verbindung zwischen Mann und Frau bedeute. Gott wisse, dass nicht jeder Tag einer Ehe paradiesisch sein könne. Aber die echte Liebe, die Jesu uns vermittle, sei der Punkt der Verlässlichkeit eines Menschen an der Seite des Anderen durch alle Höhen und Tiefen. Einzeln spendeten Schulz und Pfarrvikar Christian Preitschaft (rechts) dann den Jubelpaaren Ihren Segen. Der Pfarrgemeinderat lud die Paare nach dem Gottesdienst in den Pfarrsaal ein, Sprecher Markus Hubmann freute sich über die zahlreiche Beteiligung. Pfarrvikar Preitschaft (rechts) trug mit humoristischen Erzählungen zum gemütlichen Teil der gemeinsamen Feier bei. Bild: mma